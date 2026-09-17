9 empleos que podrían desaparecer para 2035 por la inteligencia artificial y la automatización

La inteligencia artificial, la automatización y el crecimiento del comercio electrónico están transformando el mercado laboral en Estados Unidos. Aunque la economía continúa creando empleos, algunas ocupaciones enfrentan una reducción considerable de puestos durante los próximos años.

FinanceBuzz recopiló nueve trabajos que presentan una tendencia a la baja a partir de las proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés).

El medio señala que en agosto de 2026 los empleadores agregaron 162,000 puestos, pero algunas industrias siguen perdiendo trabajadores por los cambios tecnológicos.

1. Cajeros

El BLS proyecta la pérdida de 200,600 empleos para 2035.

Las cajas de autopago, las opciones de pago sin cajero y las compras por internet están reduciendo la necesidad de estos trabajadores en supermercados, tiendas de ropa, restaurantes y otros establecimientos.

A esto se suma el crecimiento de las entregas a domicilio.

2. Empleados administrativos generales

En esta ocupación podrían desaparecer 156,200 puestos para 2035.

Herramientas de inteligencia artificial generativa, sistemas telefónicos automatizados, archivos electrónicos y programas capaces de gestionar tareas como ingresar datos y programar citas están disminuyendo la demanda de personal administrativo.

3. Trabajadores de entrada de datos

El BLS calcula que se perderán 33,600 empleos y que la ocupación se contraerá 25.9% en una década.

FinanceBuzz atribuye buena parte de la presión a la IA generativa, que puede ingresar información con mayor rapidez que una persona.

4. Representantes de servicio al cliente

La proyección contempla 141,800 puestos menos para 2035.

Los sistemas telefónicos automatizados ya realizan parte del trabajo y los nuevos servicios de chat e IA pueden atender consultas rutinarias.

Sin embargo, seguiría existiendo demanda en empresas que prefieran ofrecer atención humana.

5. Cajeros bancarios

Esta ocupación podría perder 44,700 puestos para 2035.

Actualmente, los clientes pueden realizar numerosas operaciones desde aplicaciones bancarias, incluyendo depositar cheques, mientras que los cajeros automáticos y la banca digital disminuyen la necesidad de acudir a una sucursal.

6. Empleados de nómina y control de horas

El BLS proyecta 25,400 empleos menos para 2035.

Los programas de contabilidad y nómina permiten que pequeñas empresas administren estas tareas internamente, reduciendo la necesidad de mantener equipos numerosos especializados en estas funciones.

7. Trabajadores de ventas minoristas

Se proyecta la desaparición de 194,300 puestos para 2035.

El avance del comercio electrónico, las cajas de autopago y los cambios en los hábitos de compra impulsados desde la pandemia están disminuyendo la demanda de vendedores en establecimientos físicos.

8. Ajustadores, examinadores e investigadores de seguros

El BLS anticipa una reducción de 20,600 empleos.

La IA ya puede analizar fotografías de daños a propiedades y generar estimaciones para que posteriormente sean aprobadas por trabajadores.

Aun así, se prevén 25,600 vacantes anuales durante la próxima década por jubilaciones y salidas de empleados, aunque el empleo total disminuiría.

9. Trabajadores del servicio postal

La proyección es de 6,400 puestos menos para 2035.

El descenso del correo tradicional y el uso de programas capaces de escanear y clasificar correspondencia están reduciendo la necesidad de trabajadores.

Algunos podrían trasladarse a labores de entrega, aunque esto también limitaría nuevas contrataciones de carteros.

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