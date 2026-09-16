Juicio político contra Hegseth queda aplazado por cierre anticipado de la Cámara

La resolución para someter a Pete Hegseth a un juicio político quedará pendiente hasta después de las elecciones de medio término de noviembre, luego de que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes cancelaran las votaciones previstas para este jueves y adelantaran la salida de los legisladores de Washington.

La Cámara tiene previsto regresar al Capitolio el 9 de noviembre, tres días después de las elecciones. Con el cambio de calendario, el Congreso no podrá pronunciarse sobre la iniciativa presentada por el republicano Thomas Massie hasta después de esos comicios.

Massie había presentado el martes su resolución como un asunto privilegiado, lo que obligaba a la Cámara a actuar en un máximo de dos días legislativos. La votación estaba prevista para el jueves, pero los líderes republicanos cancelaron toda la sesión de ese día.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió la decisión y calificó la iniciativa de Massie como una “maniobra publicitaria”. También respaldó la gestión de Hegseth y sostuvo que la Cámara no debería convertir en un juego cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

“Probablemente lo haremos cuando regresemos, pero es una maniobra publicitaria”, dijo Johnson, quien añadió que Hegseth ha hecho “un trabajo extraordinario” al frente del Departamento de Defensa.

Massie acusa a Hegseth de actuar contra la Constitución

La resolución de Massie plantea acusaciones relacionadas con la actuación de Hegseth durante la guerra con Irán.

El congresista republicano sostiene que el secretario de Defensa habría utilizado las Fuerzas Armadas sin la autorización del Congreso exigida por la legislación sobre poderes de guerra. Según Massie, esa actuación constituye una violación de sus responsabilidades y del estado de derecho.

“Hegseth ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo”, afirmó Massie al presentar la resolución en el pleno de la Cámara.

Massie ha mantenido enfrentamientos públicos con Trump, Hegseth y otros dirigentes republicanos por la guerra contra Irán. En el Congreso también ha respaldado iniciativas destinadas a limitar las operaciones militares estadounidenses en Irán y Venezuela.

Los republicanos regresan a campaña

Johnson explicó que la cancelación de la sesión del jueves permitirá a los legisladores republicanos regresar antes a sus distritos y concentrarse en las elecciones de noviembre.

El presidente de la Cámara, cuya mayoría republicana es estrecha, pidió a sus miembros que defiendan durante la campaña el balance legislativo de su partido y sus posiciones ante los votantes.

Mientras la Cámara permanecerá fuera de Washington hasta noviembre, el Senado continuará reunido durante las próximas tres semanas, por lo que la salida anticipada afecta específicamente al calendario de la Cámara.

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