Costco amplía sus entregas a domicilio a través de Uber Eats en EE.UU.

Comprar productos de Costco sin salir de casa será una opción para muchos más consumidores en Estados Unidos. La cadena de almacenes amplió su alianza con Uber Eats, llevando el servicio de entrega a domicilio a casi 600 establecimientos del país y Puerto Rico.

La expansión representa un crecimiento considerable frente al alcance anterior del servicio.

Costco y Uber Eats comenzaron a trabajar juntos en 2024 y, hasta ahora, las entregas estaban disponibles en 17 estados. Con la nueva etapa de la alianza, la cobertura aumenta a 47 estados.

Uber Eats llegará a casi 600 tiendas Costco

Costco cuenta con 641 establecimientos en Estados Unidos y Puerto Rico. Aunque la nueva cobertura no incluye a todos, Uber informó que cerca de 600 estarán disponibles a través de su plataforma.

Entre los estados que ahora obtienen acceso al servicio se encuentran Alabama, California, Georgia, Illinois, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Carolina del Sur.

Esta ampliación significa que casi tres veces más consumidores que antes podrán pedir productos de Costco mediante Uber Eats.

El catálogo disponible permite solicitar desde alimentos preparados y productos de supermercado hasta artículos para el hogar.

Entre los ejemplos mencionados están el pollo rostizado, paquetes de queso, kétchup, papel higiénico y televisores.

También pueden pedirse alimentos como costillas BBQ, macarrones con queso, papas fritas y guacamole.

La alianza, además, no se limita a Estados Unidos. Uber Eats ofrece entregas desde establecimientos Costco en Canadá, México, Japón, Taiwán, Francia y España.

Habrá descuentos para aprovechar la expansión

La ampliación viene acompañada de varias promociones. En establecimientos Costco participantes y en Costco.com se ofrecerán tarjetas de regalo de Uber y Uber Eats con valor de $100 por $79.99.

Los socios de Costco también podrán ahorrar 20% en una membresía anual de Uber One, además de recibir un descuento de 50% durante el primer año. Por otra parte, quienes compren una membresía de Costco mediante Uber Eats podrán obtener 30% de descuento en su primer pedido de Costco.

También habrá un beneficio para quienes realicen compras de mayor tamaño: los clientes que gasten al menos $60 podrán recibir 20% de descuento en sus primeros tres pedidos, con un límite de ahorro de $25.

¿Qué ofrece Uber One?

Uber One es el servicio de suscripción de Uber y tiene un precio de $9.99 al mes.

Entre sus beneficios se encuentra la posibilidad de utilizar Uber Eats sin pagar tarifa de entrega, además de obtener dinero de regreso en viajes y entregas de Uber y acceder a otros descuentos relacionados con el servicio.

Con esta expansión, Costco aumenta considerablemente el número de establecimientos desde los cuales los consumidores pueden comprar mediante Uber Eats, mientras ambas compañías buscan impulsar el servicio con descuentos tanto para socios actuales como para nuevos clientes.

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