Costco limita la compra de aceite para motor y el precio pasa de $30 a $58 en EE.UU.

Un paquete de aceite para motor Kirkland que costaba cerca de $30 el año pasado ahora ronda los $58, un aumento de aproximadamente $28 que casi duplica el gasto del lubricante, incluso para quienes realizan el cambio de aceite por su cuenta.

Pero además de este fuerte encarecimiento, la minorista decidió aplicar un límite semanal de compra, en momentos en que la escasez de aceites base sintéticos está presionando los precios y amenaza con encarecer el mantenimiento automotriz, y no se espera que el suministro se normalice por completo hasta mediados de 2027.

Aplazar el servicio o comprar un lubricante incompatible puede exponerte a que tu auto requiera de reparaciones mucho más costosas. Ante esta contingencia, es importante que revises en el manual del vehículo la viscosidad y la norma de desempeño exigidas, comparar el precio por cuarto de galón y confirmar las marcas de certificación del Instituto Americano del Petróleo (API).

El aumento suma $28

Costco elevó a alrededor de $58 el paquete Kirkland Signature de aceite sintético completo que incluye dos recipientes de cinco cuartos. Associated Press informó que el mismo producto se vendía por aproximadamente $30 el año pasado, es decir, un aumento cercano al 93%, aunque la comparación puede variar según fecha, fórmula y ubicación.

Otra referencia muestra que el paquete 5W-30 costaba $35.99 en diciembre de 2025 y llegó a $57.99, un incremento de $22 o poco más de 61% en nueve meses. La diferencia confirma una subida fuerte, pero también explica por qué “casi se duplica” es más preciso que afirmar que todos los compradores pagarán exactamente 93% más.

Para una familia que realiza dos cambios de aceite al año y utiliza cinco cuartos por servicio, un paquete todavía puede cubrir requerimientos. Sin embargo, el ahorro tradicional de hacer el trabajo en casa se reduce, especialmente al sumar filtro, herramientas y disposición segura del lubricante usado.

¿Por qué Costco restringe las compras de aceite para motor?

Según el aviso publicado en su sitio web, Costco estableció un “límite de una transacción por membresía, con un máximo de dos unidades cada siete días”.

También restringió a cinco paquetes por membresía el Mobil 1 sintético de seis botellas de un cuarto, cuyo precio ronda los $44. El límite en dos marcas distintas apunta a una presión más amplia sobre inventarios, no únicamente a una decisión aislada sobre su marca propia, Kirkland.

La página de Costco detalla que el paquete Kirkland incluye dos botellas de cinco cuartos y la de Mobil 1 señala protección de hasta 10,000 millas entre cambios, pero siempre aplican las instrucciones del fabricante del vehículo.

La escasez seguirá presionando los precios y el abasto

El problema está en el abastecimiento de los aceites base de los grupos II y III, insumos refinados empleados para formular lubricantes modernos.

La Asociación Independiente de Fabricantes de Lubricantes (ILMA) advirtió que hay una “grave escasez mundial” causada por el conflicto en Medio Oriente, restricciones de refinación en Corea y una economía de refinerías orientada al diésel.

Amanda Hay, analista de Servicios Independientes de Inteligencia de Mercancías (ICIS), indicó a NPR que desde el inicio de la guerra el precio del aceite base usado en sintéticos de consumo extendido se había “más que triplicado hasta niveles récord”. Esto ayuda a explicar por qué el precio del crudo no explica por sí solo el costo final del lubricante.

ILMA sostuvo además que “no se espera que las condiciones se resuelvan por completo al menos hasta mediados de 2027”. Incluso una mejora en el tránsito por el estrecho de Ormuz reduciría la gravedad de la crisis, pero no restablecería de inmediato la producción ni los inventarios.

El diésel agrava el costo

El encarecimiento ocurre mientras el diésel estadounidense también marca precios récord. El promedio nacional superó los $6 por galón el 11 de septiembre, después de alcanzar $5.85 una semana antes; AAA mostraba un promedio de $6.23 este lunes 14 de septiembre de 2026.

Ese combustible mueve buena parte del transporte de mercancías, por lo que la presión puede sentirse dos veces: directamente al mantener el automóvil y, de manera indirecta, en costos de distribución que terminan incorporándose a comida, paquetería y otros bienes cotidianos.

Cómo proteger tu bolsillo para el mantenimiento automotriz

Verifica la especificación: usar la viscosidad SAE y la norma API o ILSAC indicadas en el manual; no elegir solo por precio

usar la viscosidad SAE y la norma API o ILSAC indicadas en el manual; no elegir solo por precio Compara por unidad: dividir el precio entre los cuartos incluidos y revisar Costco, clubes, refaccionarias y comercios en línea antes de pagar

dividir el precio entre los cuartos incluidos y revisar Costco, clubes, refaccionarias y comercios en línea antes de pagar Evita compras de pánico: dos cajas Kirkland equivalen a 20 cuartos; acumular más de lo necesario inmoviliza dinero y reduce inventario para otros conductores

dos cajas Kirkland equivalen a 20 cuartos; acumular más de lo necesario inmoviliza dinero y reduce inventario para otros conductores Guarda comprobantes: permiten reclamar si el producto llega dañado, no corresponde a la viscosidad solicitada o el límite se aplica incorrectamente

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la escasez de aceite automotriz en EE.UU.

¿Cuánto cuesta ahora el aceite Kirkland en Costco?

El paquete de dos botellas de cinco cuartos ronda los $58 en línea, frente a unos $30 el año pasado y $35.99 en diciembre.

¿Cuánto aceite para motor permite comprar Costco?

La restricción reportada es de una transacción y un máximo de dos paquetes Kirkland cada siete días por membresía.

¿También hay límites para Mobil 1?

Sí. Costco limita a cinco los paquetes de seis botellas de un cuarto de Mobil 1 sintético, vendidos por alrededor de $44.

¿Por qué subió el precio del aceite sintético?

La industria atribuye la presión a la escasez de aceites base de los grupos II y III, afectada por el conflicto en Medio Oriente, la refinación limitada y la demanda de diésel.

¿Se puede usar otra marca para ahorrar?

Sí, si cumple exactamente la viscosidad y la norma de desempeño requeridas por el fabricante. API recomienda consultar el manual y buscar sus marcas de certificación.

Conclusión

El riesgo no es solo que pagues $28 más hoy para el mantenimiento de tu vehículo, sino enfrentar precios elevados durante próximos servicios y tener menos opciones disponibles. Si la normalización de los precios se extiende hasta 2027, es momento de revisar la especificación con anticipación y comparar antes de que venza el intervalo entre servicios.

Si esperas a que llegue una rebaja en los próximos meses o sustituir el producto a última hora, puedes llevarte una sorpresa desagradable.

Sigue leyendo:

– El petróleo supera los $100 por barril y estos precios podrían subir pronto en EE.UU.

– Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en seis semanas y podrían mantenerse hasta el otoño

– Costco tiene la gasolina más barata de EE.UU., pero no siempre es donde ahorras más dinero