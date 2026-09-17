Cuenta del Balón de Oro en redes sociales celebra los 100 goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi sigue alzando la mano como uno de los futbolistas más determinantes de la actualidad y, aunque se encuentra jugando fuera de la élite europea y con 39 años, el capitán del Inter Miami, siendo uno de los 30 nominados para el Balón de Oro 2026.

Messi acaba de guiar a los suyos a un nuevo título, donde derrotaron a Cruz Azul en la Campeones Cup, trofeo que enfrenta al campeón de la MLS contra el de México.

A través de sus redes sociales, y en cuanto Messi conquistó un nuevo título dentro de su palmarés tras anotar y asistir frente a Cruz Azul, la cuenta del Balón de Oro destacó al astro argentino, quien sigue alejándose como el futbolista con más campeonatos, además de que convirtió su gol número 100 con la camiseta de Inter Miami.

“LA LEYENDA CONTINÚA. 39 años. 100 goles con Inter Miami. Otro trofeo levantado. Los años pasan. Su relevancia es eterna”, publicó el Balón de Oro en su cuenta de X, destacándolo como un serio contendiente.

THE LEGEND CONTINUES ???



39 years old. 100 Inter Miami goals. Another trophy lifted ?



The years go by. His relevance is eternal.



Discover the trophy he won and the records he broke at ?? https://t.co/zhnSGAgMGP#ballondor #messi #intermiami pic.twitter.com/CrJIhOwIxU — Ballon d'Or (@ballondor) September 17, 2026

Pelea por el Balón de Oro

El Balón de Oro 2026 se entrega el próximo lunes 26 de octubre desde The London Palladium en Londres, Inglaterra, por primera vez fuera de territorio francés y, faltando menos de un mes para la premiación, han dado un guiño a Lionel Messi, quien tendrá que competir con pesos pesados como Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane o Dembélé.

Messi viene de hacer un gran Mundial, donde sus ocho goles y cuatro asistencias llevaron a que Argentina disputara su segunda final al hilo y, se quedó como el segundo goleador histórico en la competencia de la FIFA, solamente por debajo de Mbappé. Por lo pronto, Leo va por su noveno Balón de Oro.

Seguir leyendo:

Casemiro pidió Balón de Oro para Messi: “Sigue siendo el mejor”

Simeone no tiene “ninguna duda” que Messi debe ganar el Balón de Oro

Dembélé también se postula al Balón de Oro: “Fui el mejor en los momentos decisivos”