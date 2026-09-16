Nueva York presenta una estrategia para frenar la sobrepoblación y la violencia en recintos juveniles

La ciudad de Nueva York ha estado tomando medidas para reducir la cantidad de adolescentes en centros de detención juvenil después de pasar años en hacinamiento.

El plan incluye el aumento del acceso a programas comunitarios para reducir el número de jóvenes en el Centro Juvenil Crossroads en Brownsville y el Centro Juvenil Horizon al sur de El Bronx, de acuerdo con la información de la oficina del alcalde Zohran Mamdani.

La administración está aumentando la financiación para organizaciones que respaldan a jóvenes entre los 14 y 20 años relacionados con el sistema judicial, incluyendo la ayuda para que vuelvan a clases y encuentren un trabajo. Asimismo, se está incrementando la financiación para programas de terapia que abordan problemas como el consumo de drogas, conflictos familiares y el absentismo escolar.

Las modificaciones se producen luego de la insistencia del Estado. En julio, la Oficina de Servicios para Niños y Familias de Nueva York rechazó de forma discreta ampliar una exención que por años había permitido a la ciudad eludir una ley estatal que exige que cada joven en detención tenga su propia habitación.

Anteriormente, se ha informado sobre adolescentes que duermen en aulas, pasillos y otros espacios comunes en medio de un aumento en la detención de jóvenes desde al menos junio de 2023.

La comisionada de ACS, Rebecca Jones Gaston, manifestó que la agencia está comprometida a ofrecer un entorno seguro y de apoyo para todos los jóvenes y el personal. Agregó que la agencia tiene planeado remodelar sus instalaciones, mejorar las medidas de seguridad, contratar más personal y extender las oportunidades de educación y capacitación laboral.

“El objetivo final es brindar apoyo y oportunidades que tengan en cuenta el trauma, para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones diferentes que les permitan prosperar independientemente de lo que les depare el futuro”, expresó Gaston.

Ambos centros de detención juvenil de la ciudad, Crossroads y Horizon, han padecido por mucho tiempo de hacinamiento.

La población diaria promedio combinada en los dos centros subió a aproximadamente 160 menores en 2022 a más de 300 en 2025, de acuerdo con los datos de la Administración de Servicios para la Infancia.

En junio del presente año, la población diaria promedio había incrementado todavía más, a 374 jóvenes, muestran los últimos datos de la agencia. Se supone que las dos instalaciones no deben albergar a más de 259 personas en total.

El Departamento de Libertad Condicional está implementando, como parte del nuevo plan, un programa de monitoreo comunitario que supervisará y respaldará a los menores que viven en sus hogares mientras sus casos están pendientes en las cortes. Las autoridades judiciales se reunirán periódicamente con los funcionarios municipales para abordar las demoras en el sistema legal y agilizar la resolución de los casos, señaló la alcaldía.

Para los jóvenes que están detenidos, el Ayuntamiento manifestó que algunos que demuestren buen comportamiento y obtengan autorización judicial podrán ser llevados a otros centros con una seguridad un poco menor. Además, la ciudad está ampliando los programas para quienes todavía se encuentran en Crossroads y Horizon, y agilizando las mejoras en los edificios, informó Gothamist.

La abogada responsable del Departamento de Derechos Juveniles de la Sociedad de Asistencia Legal, Lisa Freeman, aseguró que las autoridades deberían haber actuado antes para abordar lo que describió como condiciones “inhumanas” en los centros de detención juvenil.

“No es la forma en que un sistema debe funcionar, y esto lleva ocurriendo más de tres años”, expresó. “Ya es hora de que cambie”.

Por su parte, Dawne Mitchell, abogada principal del Departamento de Derechos Juveniles de la Sociedad de Asistencia Legal, apuntó que el nuevo plan de la alcaldía “es un paso adelante importante y bienvenido en las reformas que hemos defendido durante mucho tiempo”.

“La Sociedad de Asistencia Jurídica no descansará hasta que todos los jóvenes tengan acceso efectivo a alternativas a la detención, y hasta que quienes se encuentren bajo custodia sean tratados con dignidad y mantenidos en condiciones seguras y humanas”, aseveró.

Espacios seguros para los menores

En los centros Crossroads y Horizon se aloja a adolescentes acusados de delitos graves. Por aproximadamente tres años, algunos jóvenes en las mencionadas instalaciones se vieron obligados a dormir en salones u otros espacios compartidos, a veces en bañeras de plástico poco profundas con un colchón en su interior, en vez de camas normales.

Freeman explico que esos menores no tienen habitación propia ni un lugar seguro donde guardar sus pertenencias. Las áreas comunes donde duermen por lo general carecen de baños, por lo que a veces tienen que orinar en botella o papeleras. Agrego que les resulta difícil acudir a clases o participar en otras actividades, ya que pasan gran parte del día siendo acompañados por el edificio.

De acuerdo con Freeman, los jóvenes clientes de Asistencia Legal habitualmente se encuentran en una situación de itinerantes por meses.

“Un niño necesita un espacio seguro al que pueda retirarse”, indicó. “Cuando no se les brinda esa oportunidad, se aumenta considerablemente el estrés para todos en el centro”.

Los últimos datos disponibles de la ciudad de Nueva York, ACS, informaron de 185 agresiones y altercados entre jóvenes en sus centros de detención segura entre abril y junio de 2026, en comparación con 128 del mismo periodo del año pasado.

Un representante de la ACS aseguró que la variación en los índices de violencia refleja los cambios en la población de los centros de detención juvenil. En el Informe de Gestión de Alcalde, publicado en marzo, la agencia señaló que está implementando una “gestión conductual mejorada”, reforzando las prácticas de seguridad y extendiendo los servicios clínicos para dar respaldo a “una población juvenil en detención cada vez mayor y más compleja”.

Freeman aseguró que varios de los factores que pueden contribuir a la cantidad de tiempo que los menores pasan en Crossroads u Horizon, incluyendo largas negociaciones para llegar a acuerdos de culpabilidad en los tribunales y la falta de acceso a programas comunitarios que respalden a los adolescentes acusados de crímenes.

“Deberíamos tratar a los niños con un enfoque rehabilitador para poder ayudarlos a avanzar hacia una vida productiva”, concluyó.

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