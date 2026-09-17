NYC instala 17 baños públicos gratuitos y ya hay unidades en funcionamiento

La ciudad de Nueva York estrena una nueva generación de baños públicos y el primer despliegue ya comenzó.

La administración del alcalde Zohran Mamdani inició esta semana la instalación de 17 unidades modulares gratuitas en los 5 condados, una prueba de un año que busca responder a una carencia cotidiana: encontrar un baño cuando se está fuera de casa.

El programa incorpora tecnología de acceso, monitoreo y mantenimiento que pretende cambiar la experiencia de usar un sanitario público en una ciudad donde, según explicó Mamdani, existe aproximadamente un baño público por cada 8,500 habitantes. El objetivo es evaluar este programa piloto y utilizar sus resultados para definir una red más amplia de servicios.

2 de los nuevos baños ya comenzaron a operar

Aunque el anuncio oficial se hizo este miércoles 16 de septiembre, la implementación ya pasó de la planeación a la operación. De acuerdo con información difundida tras la presentación, los primeros 2 baños modulares comenzaron a funcionar y las demás unidades se incorporarán durante los próximos meses.

Todos serán gratuitos y estarán abiertos todos los días de 7 a.m. a 10 p.m. (ET). Los módulos son accesibles bajo los estándares ADA y cuentan con lavabo con agua corriente, inodoro con descarga, climatización y estación para cambiar pañales. El acceso puede realizarse mediante mensaje de texto, código QR, la aplicación Throne Bathroom Network o una tarjeta de contacto que se distribuirá a través de organizaciones comunitarias cercanas.

La app permitirá localizar el baño más cercano, consultar si está disponible y revisar evaluaciones de limpieza en tiempo real. Throne Labs será responsable de la limpieza y el mantenimiento de cada unidad.

Los sanitarios están diseñados para evitar usos prolongados, es decir, un usuario no podrá permanecer en él por más de 10 minutos. Después de determinados avisos, luces intermitentes advertirán que el tiempo está por terminar y, tras nuevas advertencias, la puerta podrá abrirse. La compañía explicó que el sistema busca mantener una rotación constante de usuarios y reducir problemas asociados con ocupaciones prolongadas.

Del Yankee Stadium a Staten Island

Las 17 ubicaciones fueron seleccionadas en plazas, parques y zonas de gran tránsito. En El Bronx estarán cerca de Yankee Stadium, Admiral Farragut Playground, Mapes Park y Monsignor Raul Del Valle Square. Brooklyn tendrá unidades en Columbus Park, Milestone Park, Fulton Street y Truxton Street, y Avenue C Plaza.

En Queens, el programa llegará a Astoria Boulevard South y 31st Street, Northern Boulevard y 31st Street, Northern Boulevard y 54th Street, además de 34th Avenue y 64th Street. Manhattan contará con baños en Cooper Square, Malcolm X Plaza, Delancey Street y Suffolk Street, y Plaza Alianza Dominicana. Staten Island tendrá uno en North Shore Esplanade.

El Ayuntamiento menciona entre los usuarios potenciales a adultos mayores, padres con niños pequeños, personas con discapacidad y trabajadores de reparto.

El costo también forma parte del experimento. Mamdani afirmó que las 17 unidades cuestan aproximadamente lo que históricamente ha costado construir un solo baño público en la ciudad. La diferencia, además del precio, está en la posibilidad de mover los módulos si cambia la demanda en distintos barrios, sin emprender nuevas obras de infraestructura subterránea.

Ese aspecto podría resultar determinante si la ciudad decide ampliar el programa. Durante la presentación, el alcalde señaló que la administración estudiará distintas alternativas y recordó que también acaba de abrir un baño público automatizado. La idea, señaló, es medir qué funciona y adaptar la estrategia.

El piloto tiene un presupuesto de $4 millones de dólares y fue adjudicado a Throne Labs por NYCEDC mediante un proceso competitivo. Los módulos no necesitan conexiones permanentes a las redes de agua, alcantarillado o electricidad, lo que facilita su instalación y eventual traslado.

La concejal Sandy Nurse ha planteado una visión de largo plazo para duplicar el número de baños públicos de la ciudad hacia 2035 y desarrollar una estrategia integral. Las 17 unidades representan un comienzo concreto.

El experimento también permitirá observar algo que no aparece en una lista de ubicaciones: cuánto duran las instalaciones en buenas condiciones, qué tan rápido responde el operador ante problemas y cuáles son los puntos donde realmente existe mayor demanda.

Para los neoyorquinos, el cambio será mucho más sencillo de medir. Si el sistema funciona como está previsto, una necesidad urgente dejará de depender de encontrar un restaurante, una cafetería o un negocio dispuesto a permitir el acceso a su baño. Y esa diferencia, aunque parezca menor, puede cambiar la manera en que niños, familias, trabajadores y personas con necesidades especiales recorren la ciudad.

Sigue leyendo:

* Esta regla de oro con el papel higiénico reduce el contacto con áreas contaminadas del baño

* NYC instalará baños públicos inteligentes en los 5 distritos

* Crisis en los baños públicos de NYC: un informe del Concejo expone cierres, suciedad y falta de servicios básicos