Marcelo Gallardo apunta a dar “un salto de calidad” al ser presentado por Ecuador

El entrenador argentino Marcelo Gallardo asumió el jueves la dirección técnica de la selección de Ecuador, un combinado para el que ha trazado “los desafíos más altos” en la carrera por llegar a la próxima Copa del Mundo.

Gallardo, de 50 años, aterrizó esta mañana en Quito para su presentación oficial en la Casa de la Selección. ‘El Muñeco’ recibió en una ceremonia la camiseta tricolor con su nombre y el año 2030 estampados y se marcó como objetivo “dar un salto de calidad a los jugadores”.

Gallardo agradeció por este nuevo “desafío deportivo y de vida”, que le permite conducir por primera vez en su carrera a un combinado nacional.

Busco “no solamente mostrar un equipo que identifique al pueblo ecuatoriano, sino que me identifique a mí, un equipo que intente ir al frente, que se destaque por una convicción y un espíritu”, agregó.

Conocido por su estilo ofensivo, el Muñeco señaló que sus objetivos se cumplirán con “talento”, “exigencia”, “disciplina” y “trabajo.

La ausencia de Matías Biscay

Durante la conferencia también fue consultado por Matías Biscay, histórico integrante de su cuerpo técnico durante prácticamente toda su carrera como entrenador.

Gallardo explicó que su colaborador no formará parte, al menos inicialmente, de esta nueva experiencia.

“No solo es un hermano, ha sido una de las personas que ha iniciado conmigo la experiencia como entrenador”, destacó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que Biscay pueda incorporarse más adelante. “Hoy no está por decisión personal, pero bueno, capaz se suma más adelante”, expresó.

Felicidad en Ecuador

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), Francisco Egas, destacó la trayectoria de Gallardo, que también jugó en River y fue seleccionado nacional.

El entrenador argentino es “una verdadera eminencia del fútbol sudamericano” y tiene “una identidad competitiva muy, muy clara”, dijo Egas.

“Esa cultura competitiva es la que queremos que siga fortaleciendo al fútbol ecuatoriano”, agregó Egas al destacar a la generación dorada de futbolistas que hoy integran la Tricolor.

La primera prueba de Gallardo será el amistoso contra Corea del Sur, el 24 de septiembre.

Luego, disputará la Copa Kirin, un torneo amistoso en el que jugará contra Japón el 1 de octubre. Si gana, enfrentará en una final a Nueva Zelanda o Panamá.

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