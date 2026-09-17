Régimen de Delcy Rodríguez detiene a exalcalde opositor que había regresado al país

El régimen de Delcy Rodríguez detuvo al exalcalde opositor Javier Oropeza apenas 48 horas después de que regresara a Venezuela tras más de dos años de exilio en España, según denunció la oposición.

Oropeza, exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, había regresado esta semana al país y el miércoles recibió, según la oposición, el sobreseimiento de una causa en su contra. Un día después fue detenido en Barquisimeto por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional.

La detención se produjo el mismo día en que comenzó el segundo ciclo de conversaciones entre representantes del Gobierno de Rodríguez y la oposición, cuya agenda incluye garantías civiles y políticas y libertad de expresión.

Arresto durante el diálogo

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, afirmó que su equipo denunció inmediatamente el caso ante los representantes del Gobierno en las conversaciones, quienes, según dijo, se comprometieron a realizar gestiones para conseguir su liberación.

“Todos los presos políticos deben ser liberados”, escribió Figuera en X.

Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, también condenó la detención y afirmó que demuestra la continuidad de las estructuras represivas del régimen de Rodríguez.

La detención ocurre un día después de que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtiera que, pese a avances “limitados”, el aparato represivo del Estado venezolano permanece “intacto”.

Congresistas de EE.UU. condenan la detención

La congresista republicana María Elvira Salazar calificó el arresto como un “grave retroceso para la transición en Venezuela” y afirmó que la detención de Oropeza demuestra que el aparato de persecución continúa activo.

“El SEBIN y todo el aparato represivo tienen que ser desmantelados. Venezuela necesita libertad, no miedo”, escribió Salazar en X.

El congresista republicano Carlos Giménez calificó la detención como una “severa violación de los Derechos Humanos”. En otro mensaje, afirmó que Rodríguez y Diosdado Cabello encarcelaron nuevamente a Oropeza después de que el dirigente regresara al país.

“Estos matones mentirosos han demostrado que no son dignos de confianza”, escribió Giménez, quien reclamó elecciones “LIBRES Y ABIERTAS”.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart también cuestionó el arresto y lo calificó de “inaceptable”. “La transición democrática no es negociable. El opositor Javier Oropeza debe ser liberado”, escribió.

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