Temen la demolición del Kennedy Center un día después de su cierre

La instalación de vallas de seguridad alrededor del edificio principal del Kennedy Center han generado el temor sobre una posible demolición del complejo, luego de que la junta directiva del recinto votara a favor de clausurar las instalaciones para ejecutar labores de reparación.

Asimismo, esta preocupación en la opinión pública se elevó luego de revelarse fotografías del presidente Donald Trump observando un plano titulado “Demolición del Kennedy Center” a bordo del Air Force One.

Las imágenes, captadas por fotógrafos de la agencia AFP, muestran lo que aparenta ser un plan de derribo del complejo cultural. Por su parte, el mandatario sostuvo que la estructura corre “riesgo de colapso” si los tribunales no autorizan su proyecto de reforma, el cual contempla añadir su apellido al nombre original del centro.

AFP/Getty Images: President Trump reviews what looks like a potential plan to demolish the Kennedy Center on Air Force One. pic.twitter.com/8p5v9nnIhI — Politics & Poll Tracker ? (@PollTracker2024) September 17, 2026

Acciones legales de emergencia ante los tribunales

La representante Joyce Beatty, miembro ex officio del consejo directivo, solicitó una audiencia de emergencia ante un tribunal federal argumentando que el cierre podría violar un dictamen previo. Durante la jornada del miércoles, a un integrante del equipo de abogados de la congresista se le denegó el acceso a la sede tras informársele que la propiedad se encuentra cerrada al público, informó Axios.

En tal sentido, el juez de distrito Christopher Cooper fijó un plazo hasta este jueves jueves para que la directiva del recinto emita una respuesta formal, señalando que convocará a una audiencia inmediata de ser necesario.

Riesgo de demolición y modificaciones en la estructura

El equipo legal de Beatty advirtió sobre el riesgo de una demolición en los accesos públicos de la infraestructura. Esta preocupación surge luego de que la junta directiva amenazara en agosto con demoler la edificación en medio del litigio por la denominación del centro cultural. La fachada exterior del inmueble ya registró cambios tras la remoción de la estatua “Azul”.

Por su parte, Trump afirmó a través de su red Truth Social que las obras de renovación no comenzarán hasta que una corte de apelaciones emita un fallo definitivo respecto al conflicto por el nombre del edificio.

The Board of The Kennedy Center today agreed, almost unanimously, to close the Building for Safety reasons, and so that it can begin the process of Reconstruction. The closing will take place immediately, however, the Renovation and Reconstruction, which is a very large and? pic.twitter.com/5btiGT7qBA — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2026

Reacciones de la familia Kennedy

Integrantes de la familia Kennedy expresaron su postura ante la clausura del reciento de artes. Kerry Kennedy calificó la medida como una “tragedia” y la definió como una “toma de rehenes por parte del presidente”.

A su vez, Maria Shriver calificó la postura del ejecutivo como una “triste situación”, señalando que la exigencia de supeditar las obras al caso judicial “me deja perpleja”. En respuesta a la clausura, la organización Hands Off the Arts convocó a una manifestación frente a la sede para este viernes a las 18:30 horas.

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