“The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” estrena un espectacular y revelador tráiler

Joseph Zada aparece en el segundo tráiler de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” como un Haymitch Abernathy de apenas 16 años, mucho antes de convertirse en el mentor que conocieron los seguidores de Katniss Everdeen. La nueva película de Lionsgate acaba de mostrar más imágenes y prepara su llegada a los cines de Estados Unidos y el mundo para el 20 de noviembre de 2026.

La historia retrocede 24 años respecto a los acontecimientos de la saga original y se instala en una mañana especialmente brutal para los habitantes de Panem. La cosecha corresponde a la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Para conmemorar ese aniversario, el Capitolio modifica las reglas y duplica la cantidad de participantes. En lugar de los 24 tributos habituales, 48 jóvenes, dos por cada distrito, son enviados a una arena monumental en la que sólo uno podrá sobrevivir.

Entre ellos está Haymitch, seleccionado para representar al empobrecido Distrito 12. El joven termina formando una alianza con Maysilee Donner, interpretada por Mckenna Grace, mientras ambos se relacionan con una coalición secreta de tributos que busca desafiar el poder del presidente Coriolanus Snow, papel que ahora interpreta Ralph Fiennes.

El reparto tiene caras conocidas y nuevos nombres

El avance también permite conocer parte del amplio elenco que acompaña a Zada y Grace. Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Maya Hawke, Whitney Peak, Kelvin Harrison Jr. y Ben Wang forman parte de una producción que amplía el retrato de Panem y sus distintas fuerzas de poder.

La película representa, además, el regreso de Francis Lawrence a la franquicia. El director estuvo detrás de “En llamas”, las dos entregas de “Sinsajo” y “The Ballad of Songbirds and Snakes”, la precuela centrada en el joven Coriolanus Snow.

El guion de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” fue adaptado por Billy Ray y Michael Lesslie a partir de la novela de Suzanne Collins. Nina Jacobson y Brad Simpson participan como productores ejecutivos.

Con este segundo adelanto ya disponible, la nueva producción abre una etapa anterior a Katniss y coloca a uno de los personajes más queridos de la saga en el centro de una historia marcada por la supervivencia, la estrategia y el nacimiento de una resistencia contra el Capitolio.

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