Meg Stalter sigue en boca de todos por su look en los Premios Emmy 2026

Después de varios días de la realización de los Premios Emmy 2026, la aparición de Meg Stalter en la alfombra roja sigue dando de qué hablar. La actriz de “Hacks” consiguió que su llegada a la gala quedara entre las imágenes más comentadas de la noche al presentarse literalmente caracterizada como una estatuilla, completamente cubierta de dorado y con todos los elementos que identifican al codiciado galardón.

El atuendo no dejó prácticamente ningún detalle al azar. Stalter lució un conjunto compuesto por un top y unos pantalones cortos metálicos, sandalias y accesorios en la misma tonalidad. Su piel y su cabello también fueron pintados de dorado, mientras que un enorme moño completó el trabajo de caracterización.

Las grandes alas doradas terminaron de convertirla en una versión viviente del premio. Sobre su cabeza sostuvo, además, la esfera que forma parte de la estatuilla de los Emmy, en una imagen que rápidamente comenzó a circular por redes sociales y medios especializados.

Meg Stalter y su particular relación con las alfombras rojas

Esta aparición tiene todavía más sentido al conocer el historial de Stalter frente a las cámaras. La actriz y comediante, nominada por primera vez al Emmy como mejor actriz de reparto en comedia por “Hacks”, ya había convertido otras galas en escenarios para propuestas alejadas de los códigos habituales de vestuario.

En los Critics’ Choice Awards, por ejemplo, apareció junto a Paul W. Downs caracterizada como Kylie Jenner, mientras él hacía lo propio como Timothée Chalamet. Ambos llevaron llamativos atuendos naranjas a juego.

En otra ceremonia celebrada en Los Ángeles, Stalter también llegó vestida como una lata de Coca-Cola.

Su faceta pública comenzó a ganar fuerza gracias a sus videos de sketches en redes sociales, antes de consolidarse con su trabajo como actriz. Además de interpretar a Kayla Schaeffer en “Hacks”, forma parte del reparto de “Too Much”, la comedia de Netflix creada por Lena Dunham.

Noche con varios nombres destacados

La presencia de Stalter se produjo en una gala que tuvo a “Widow’s Bay” y “The Pitt” entre las producciones más reconocidas. La primera obtuvo el premio a mejor serie de comedia, mientras que “The Pitt” se llevó el galardón a mejor serie de drama.

Jean Smart, compañera de Stalter en “Hacks”, volvió a ganar como mejor actriz de comedia por la quinta y última temporada de la serie. Con este reconocimiento, alcanzó cinco victorias consecutivas en esa categoría por su trabajo en la producción.

También destacaron Matthew Rhys, con dos premios por “Widow’s Bay” y “The Beast in Me”; Rhea Seehorn por “Pluribus”; Allison Janney por “The Diplomat” y Noah Wyle por “The Pitt”.

Sigue leyendo:

Premios Emmy 2026: Todos los ganadores de la ceremonia

Mejores vestidos de los Premios Emmy 2026: Zendaya se robó todas las miradas

Jean Smart hizo historia con su quinto Emmy por “Hacks”