6 razones por las que puedes vomitar y no es estomacal

El aparato digestivo no es el único responsable de que una persona vomite. Pese a que esta reacción del cuerpo está generalmente asociada a una infección gastrointestinal o una intoxicación alimentaria, existen otros motivos.

Según explica el portal médico Medlineplus, vomitar es un síntoma de muchas afecciones. Este impulso está controlado por circuitos del sistema nervioso que pueden activarse por señales procedentes del cerebro, el oído interno, las hormonas o incluso un dolor intenso.

Lee también: Farmaceuta señala los 3 suplementos que nunca tomaría y por qué

6 causas que pueden provocar vómitos sin que exista un problema estomacal

1. Migraña

Durante una crisis de este tipo, determinadas señales del sistema nervioso pueden activar los circuitos cerebrales relacionados con las náuseas y el vómito. Por eso, algunas personas vomitan junto con el dolor de cabeza y también presentan sensibilidad a la luz o alteraciones visuales.

Sobre la migraña, MedlinePlus señala: “Es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido”.

2. Mareo por movimiento

El mareo por movimiento, también conocido como cinetosis, puede provocar vértigo, náuseas y vómito aunque el estómago esté sano. Esto puede pasar al viajar en automóvil, barco o avión. También ocurre en los parques de atracciones.

El problema aparece cuando el cerebro recibe señales que no coinciden entre sí: los ojos pueden indicar que el cuerpo está quieto mientras el oído interno detecta movimiento. Ese conflicto entre las señales visuales, vestibulares y corporales puede activar el centro del vómito.

3. Golpes o aumento de presión dentro del cráneo

Una lesión importante en la cabeza, una hemorragia o determinadas enfermedades que aumentan la presión intracraneal pueden estimular directamente las áreas cerebrales encargadas de controlar el vómito.

Vomitar puede aparecer acompañado de dolor de cabeza, confusión, cambios en el estado de alerta u otros síntomas neurológicos, por lo que requiere valoración médica.

4. Embarazo

Hasta un 90% de las mujeres embarazadas pueden experimentar náuseas y vómitos, según el Manual Merck, una de las referencias médica más completas del mundo. El prestigioso sitio de consultas médicas agrega que estos síntomas pueden ser más frecuentes e intensos durante el primer trimestre.

Estos vómitos tienen relación con los cambios hormonales del embarazo y no necesariamente con una enfermedad digestiva.

Durante las primeras semanas aumentan hormonas como la gonadotropina coriónica humana (hCG) y el estrógeno, factores que pueden contribuir a las náuseas y los vómitos.

5. Dolor intenso

El organismo puede responder al dolor extremo con náuseas y vómitos. Los cálculos renales son un ejemplo: aunque el origen se encuentre en el aparato urinario, el intenso estímulo doloroso puede activar respuestas del sistema nervioso autónomo y desencadenar el vómito.

Por eso, una persona puede vomitar mientras atraviesa un cólico renal sin que el problema principal esté en el estómago.

6. Problemas del oído interno

Cuando enfermedades como la laberintitis alteran el aparato vestibular, el cerebro recibe señales anormales sobre la posición y el movimiento del cuerpo.

El resultado puede ser vértigo, movimientos involuntarios de los ojos, mareo y vómitos. En algunos casos también aparece zumbido en los oídos.

¿Cuándo consultar con un médico si presentas vómito?

Aunque las náuseas y vómitos son comunes y en líneas generales no son graves, en ocasiones requieren de atención médica. Según MedlinePlus, debe comunicarse con su doctor de inmediato en los siguientes casos:

Vómito durante más de 24 horas

Sangre en el vómito

Dolor abdominal intenso

Dolor de cabeza intenso y rigidez en el cuello

Signos de deshidratación, como sequedad en la boca, micción poco frecuente u orina oscura

Te puede interesar:

· Cada cuánto debes cambiar las sábanas y cuál es el riesgo de no hacerlo: médicos advierten

· 5 hábitos que pueden causar cáncer de colon y los practicas a diario

· Cáncer de colon: el síntoma silencioso que muchos ignoran cuando van al baño