Farmaceuta señala los 3 suplementos que nunca tomaría y por qué

Aunque la función de los suplementos es complementar la alimentación diaria, añadiendo al organismo nutrientes necesarios, no todos ofrecen el mismo beneficio ni todas las personas lo requieren.

La farmaceuta Amina Khan, quién acumula más de 276 mil seguidores en TikTok y es conocida por compartir contenido de salud y nutrición, compartió los tres suplementos que ella jamás tomaría y explicó por qué.

Su lista incluye: vitaminas en forma de gomitas, determinados multivitamínicos y suplementos destinados al cabello, la piel y las uñas, especialmente aquellos que contienen grandes cantidades de biotina.

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3 suplementos que nunca deberías tomar, según farmaceuta

1. Vitaminas gomosas

Generalmente, este tipo de suplemento contiene azúcares añadidos y otros ingredientes para conseguir una textura y sabor agradable. Asimismo, esta es la razón por la que Amina Khan las cuestiona.

“Son como pastillas de azúcar, así que es mejor que vayas a tomar un dulce. Están llenas de azúcar e ingredientes de relleno”, asegura la farmaceuta en un video compartido en sus redes sociales.

Sin embargo, existen productos sin azúcar y con diferentes concentraciones de vitaminas y minerales. Lo importante no es que una vitamina se presente en forma de gomita, sino qué contiene realmente el producto y cuánto se consume.

2. Multivitamínicos

Desde el punto de vista de Amina Khan, estos suplementos ofrecen una gran variedad de nutrientes en una sola fórmula, y su efecto no es el esperado. “Probablemente, no compensen adecuadamente las deficiencias, porque tienen un poco de todo de cada nutriente y las dosis de cada uno son tan bajas que apenas surten un efecto”, explica.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH) aconseja considerar la opción de tomar multivitamínicos a “aquellas personas cuya alimentación no les aporta suficientes vitaminas y minerales, que siguen dietas bajas en calorías, que tienen poco apetito o que evitan ciertos alimentos”.

En ese sentido, el problema aparece cuando se utiliza un producto general como sustituto de una evaluación nutricional. Una persona puede necesitar más de un nutriente concreto y no necesitar otros que aparecen en la misma fórmula. La recomendación es ir a un médico para que recete el multivitamínico correcto dependiendo del caso.

3. Suplementos para cabello, piel y uñas

La razón por la que la experta aconseja evitar este tipo de suplemento es que “no se centran en soluciones”. Muchas de sus fórmulas contienen combinaciones de biotina, colágeno, queratina, vitaminas y minerales.

Asimismo, el NIH asegura que “a menudo se promueven los suplementos que contienen biotina para mejorar la salud del cabello, la piel y las uñas, pero hay muy poca evidencia científica para apoyar estas afirmaciones”.

Este organismo de salud explica que “se requieren más investigaciones antes de que se puedan recomendar los suplementos de biotina para cualquiera de estas afecciones”.

Además, algunos productos contienen dosis de biotina muy superiores a las cantidades que necesita normalmente el organismo. Existen suplementos con entre 2,500 y 5,000 microgramos de biotina, cantidades considerablemente superiores a la ingesta adecuada para adultos.

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