Venezolano Jesús Luzardo se pierde el resto de la temporada regular por lesión en el hombro

El abridor zurdo venezolano Jesús Luzardo, fue puesto en la lista de lesionados de 15 días debido a molestias en el hombro izquierdo, según informó el mánager de los Philadelphia Phillies, Don Mattingly.

La medida, con carácter retroactivo al sábado, acaba con la actuación del serpentinero por lo que resta de la ronda regular, aunque no se descarta su reaparición en una eventual postemporada.

Luzardo se sometió a una resonancia magnética tras la persistencia del dolor, lo que provocó su retiro de la apertura programada ante los Atlanta Braves el pasado sábado. Philadelphia ocupa el segundo puesto del comodín de la Liga Nacional.

En 29 aperturas y 178.2 entradas laboradas, registró un récord brillante de 14 victorias y cinco derrotas, con una efectividad pulcra de 2.87, un WHIP de 1.08 y 221 ponches frente a solo 52 boletos. Números de élite que lo consolidan entre los diez mejores abridores del año y que hacen de su recuperación la máxima prioridad para las aspiraciones de Philadelphia.

Phillies place LHP Jesús Luzardo on the 15-day IL with left shoulder inflammation. They are not ruling him out for a potential start in the Postseason, per Phillies interim manager Don Mattingly. pic.twitter.com/QfJr7Yrsh2 — MLB (@MLB) September 15, 2026

Presencia en postemporada

Pese al trago amargo que supone perder a una de sus cartas de mayor efectividad en el tramo decisivo del calendario, existe algo de tranquilidad en el nido de Philadelphia. Los resultados de la resonancia magnética arrojaron noticias esperanzadoras: no hay daños estructurales en la articulación, lo que descarta una ausencia prolongada o una intervención quirúrgica de emergencia.

El propio serpentinero venezolano transmitió seguridad al entorno del equipo. En declaraciones recogidas por el periodista Scott Lauber del Philadelphia Inquirer, Luzardo afirmó tajantemente que está “garantizado” que estará listo para subir al montículo en los playoffs.

No obstante, el cuerpo técnico maneja la situación con prudencia. Mattingly no descartó que pueda ser una opción para la fiesta de octubre, aunque existe la posibilidad real de que su regreso no sea necesariamente como abridor tradicional, sino adaptado a un rol condicionado según su evolución física.

Royals activaron a Maikel García

Este mismo martes, los Kansas City Royals activaron desde la lista de incapacitados a Maikel García. El infielder criollo y ganador del Guante de Oro en la tercera base en 2025 volvió a la acción luego de sufrir percances en los isquiotibiales que lo hicieron perderse tres semanas de juego.

We have made the following roster moves: pic.twitter.com/Wv7vYhNf31 — Kansas City Royals (@Royals) September 15, 2026

En junio fue enviado a la lista de lesionados de 10 días por una distensión muscular sufrida en su mano derecha. El venezolano venía arrastrando problemas en la zona afectada, pudo jugar varios encuentros; sin embargo, se tomó la decisión de llevarlo a la lista de incapacitados al no superar su percance y saltar al terreno por debajo de su condición ideal.

Antes, el 30 de mayo en Texas, el nativo de La Guaira tuvo molestias en la corva derecha; sin embargo, no fue a la lista de incapacitados a pesar de perderse seis juegos.

En 73 compromisos disputados en la temporada 2026 de Grandes Ligas, el criollo batea para .269 con tres jonrones y 32 carreras empujadas.

Seguir leyendo:

Pelotero de Pittsburgh Pirates Oneil Cruz habría pagado $66,000 dólares a familias de víctimas para evitar prisión preventiva tras accidente mortal

Jonrón de Aaron Judge asegura lugar de los Yankees en la postemporada de MLB

Premio Roberto Clemente: Cuatro latinoamericanos comandan nominaciones en 2026