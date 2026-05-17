Barbra Streisand no recogerá su premio honorífico en el Festival de Cannes debido a una lesión

La legendaria actriz Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes en Francia. Sin embargo, la intérprete de 84 años no podrá asistir al evento debido a una lesión en la rodilla.

A través de un comunicado, la actriz afirmó que no asistirá al Festival de Cannes por consejo de su equipo médico.

“Siguiendo el consejo de mis médicos, y mientras continúo recuperándome de una lesión de rodilla, lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año. Pero me siento profundamente honrada de recibir la Palma de Oro Honorífica y tenía muchas ganas de celebrar las extraordinarias películas de la 79.ª edición”, declaró Streisand en un comunicado difundido por el festival.

La actriz, cantante y directora lamentó no poder asistir personalmente a recibir el premio y compartir con sus colegas, pero felicitó a los cineastas que se presentaron este año en el festival de Francia.

“Tenía muchísimas ganas de pasar tiempo con mis colegas, a quienes admiro profundamente, y, por supuesto, de regresar a Francia, un lugar que siempre he amado. Si bien lamento no poder estar presente en persona, quiero felicitar efusivamente a todos los cineastas del mundo cuyo extraordinario talento y visión creativa se celebran este año. Mi más sincero agradecimiento al Festival y a todos los que siguen apoyando y promoviendo el arte del cine”, completó en el comunicado.

En marzo, se anunció que Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica, un galardón que reconoce la trayectoria profesional. “(Streisand) es la síntesis legendaria entre Broadway y Hollywood, entre el escenario del music hall y la gran pantalla. Escucharla cantar y verla actuar forman parte de nuestros mejores años”, dijo el director del festival, Thierry Frémaux, al anunciar el reconocimiento a la famosa actriz.

En marzo de este año, Barbra protagonizó uno de los momentos más emotivos de los premios Oscar al rendir homenaje a su amigo y colega Robert Redford, quien falleció el 19 de septiembre de 2025 a los 89 años.

Otros artistas que recibieron una Palma de Oro honorífica en esta edición del Festival de Cannes fueron el director Peter Jackson y el actor John Travolta, quien debutó como director con su película “Propeller One-Way Night Coach”, un drama de aventuras que el propio actor escribió en una novela en 1997.

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