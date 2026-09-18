Perito responsabiliza a Maradona por su muerte por no dejarse revisar

José Antonio Maya, médico clínico y perito de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque (principal acusado por la muerte de Diego Armando Maradona), declaró este jueves en el juicio oral asegurando que los signos de alarma previos al deceso exigían una revisión que el exfutbolista rechazó voluntariamente. “Es responsabilidad de Maradona”, sentenció durante su comparecencia.

En su testimonio, Maya argumentó que el desenlace ocurrió de manera repentina y bajo el amparo del principio de autonomía en salud, el cual faculta a los pacientes a decidir libremente sobre las intervenciones que reciben en su cuerpo. “Maradona se murió de golpe y no hubo alternativa. Las cosas que podían haberse detectado exigían mínimamente que el médico pudiera verlo. No es culpa de Maradona, es responsabilidad de Maradona”, aseveró el especialista frente al tribunal.

El perito sustentó sus afirmaciones en los antecedentes documentados del 18 de noviembre de 2020 (una semana antes del deceso), cuando la estrella argentina echó de su residencia a Luque, al clínico Pedro Di Spagna y al nutricionista Luciano Spena.

Pese a que un enfermero notificó la presencia de edemas en sus extremidades inferiores, el astro se negó a ser examinado. “Pienso que cuando Maradona se sintió enfermo permitió que los médicos actuaran y acá se sentía lo suficientemente bien para no darle oportunidad a un médico para que actúe”, agregó.

Asimismo, Maya descartó que el astro padeciera una miocardiopatía dilatada o riesgo cardíaco al momento del deceso, cuestionando el informe general de la junta médica interdisciplinaria de 2021 y defendiendo su documento firmado en disconformidad. Afrontan este proceso judicial por homicidio simple con dolo eventual Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna.

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