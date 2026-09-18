Conor McGregor pelearía a “puño limpio” luego que finalice contrato con UFC

El fundador y presidente de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) David Feldman declaró en entrevista para ESPN que apostaría “todo” a que el peleador irlandés Conor McGregor subirá al ring de boxeo a puño limpio una vez que concluya su actual vínculo con la Ultimate Fighting Championship (UFC).

“Le queda una pelea con la UFC; cuando termine, apostaría todo a que peleará para BKFC. Su entusiasmo me ha conmovido profundamente. Es uno de los mayores aficionados del BKFC, no solo un socio. Se tomará un descanso mientras entrena para su próxima pelea en la UFC y luego se dedicará por completo a BKFC”, aseveró Feldman, cuya promotora prepara su próximo evento en Mánchester este 26 de septiembre con el choque entre Darren Till y Yoel Romero.

McGregor, de 38 años y excampeón de dos divisiones de la UFC, regresó al octágono el pasado mes de julio tras una ausencia de cinco años, cayendo derrotado en el primer asalto ante Max Holloway debido a una lesión de rodilla sufrida en los primeros segundos del combate.

Tras el enfrentamiento, el peleador confirmó que deberá someterse a una cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado anterior, contemplando su retorno a la competición para el verano de 2027. Al McGregor le resta únicamente un combate firmado dentro de su contrato con la empresa dirigida por Dana White.

Socio y copropietario de BKFC desde 2024, el irlandés se ha involucrado activamente en el área comercial y de promoción de la compañía de puño limpio.

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