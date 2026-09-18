Protegerse de ICE: Nueva ‘asignatura’ que enfrentan niños y padres de escuelas en NYC

El jueves pasado, Lucecita regresó a clases a la escuela en Corona, Queens, donde asegura haber vivido los momentos más hermosos desde que comenzó a cursar sus primeros años de primaria. Lucecita asegura que le encanta aprender porque de grande quiere ser abogada. Pero esta vez, no quería ir. Prefería quedarse en su casa y no salir. Tenía miedo. Tiene mucho miedo.

La emoción de volver a ver a sus compañeritos y a sus maestros durante el primer día del nuevo año escolar, que terminará en junio del 2027, se fue. Se sentía extraña. Dijo que tenía “mariposas feas en la panza”. La alegría la abandonó y la angustia se apoderó de ella, con tan solo 11 añitos, recién cumplidos.

La niña mexicana, quien llegó a Nueva York junto a sus padres y sus dos hermanitos mayores hace 7 años, tras una larga travesía por la frontera y un rosario de dolores, que su familia no olvida por más que pase el tiempo, estaba aterrorizada. Y sigue aterrorizada.

“Me espanta que ICE esté por ahí cerca de la escuela y nos agarre”, dice la niña, con su dulce vocecita arropada por el miedo y la preocupación, mientras usa palabras del lenguaje migratorio que ha debido aprender a fuerza y que muchos niños de su edad ni siquiera conocen.

“No quiero que nos agarren y nos encierren. Me espanta que se lleven a mi mamá o a mi papá o a mis hermanitos… Ya agarraron a varios papás y los deportaron, porque tampoco tienen papeles”, comenta la pequeña, quien forma parte del 47% de estudiantes latinos que hay en las escuelas públicas de la Gran Manzana, donde estudian más de 900,000 niños.

Con solo 11 años, Lucecita no habla ya de juegos, muñecas, ni cuentos. Habla con nombre propio del terror que le produce ICE, habla de deportación, habla de centros de detención, habla de abogados, habla de jueces y hasta habla del presidente Trump, a quien se refiere como “el malo”, cada vez que pone en palabras lo que ronda su mente y sus emociones.

Lo que debería ser un momento de ilusión para los niños y sus familias, se ha vuelto un motivo más de angustia, como lo confiesa la madre de Lucecita.

Protegerse de ICE: Nueva ‘asignatura’ que enfrentan niños y padres de escuelas en NYC. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

“Mi esposo y yo tratamos de hacer que los niños estén tranquilos, pero es imposible, porque ellos escuchan todo y ven lo que está pasando en la ciudad. Ellos sienten el miedo que tenemos”, comenta Laura, originaria de Guerrero, México.

“ICE se volvió un monstruo. La verdad no ganan nada haciendo lo que están haciendo. Vivir aquí se ha vuelto una pesadilla y aunque uno siente que Nueva York es una ciudad que nos apoya mucho y en la escuela nos ayudan mucho”, cuenta la joven madre. “Siendo sinceros, si ICE quiere ser más malo todavía, lo va a hacer. Y un día van a agarrar a muchos que no tenemos papeles y que no somos criminales. El miedo es constante”.

La madre sabe que desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca, más de 9,600 inmigrantes han sido arrestados en los cinco condados, y tan solo el 7% de ellos representaban historial criminal peligroso que los ubica en la categoría de amenazas serias para la seguridad. El 63% de los detenidos en la ciudad, entre ellos más de 2,000 arrestados hace apenas un par de semanas en Queens, solo cuenta con violaciones a las leyes de inmigración. Solamente el 26% contaba con una orden final de deportación.

Amador, otro residente de Queens y miembro de la organización Make the Road New York, señaló que el aumento en el accionar de ICE en los últimos meses en su vecindario ha sembrado el terror en su comunidad.

“Los agentes de ICE detienen a personas a plena luz del día, muchas veces sin explicaciones, previo aviso ni el debido proceso. Tras el primer día de clases, en lugar de estar lleno de alegría para padres y estudiantes, se ha convertido en una jornada en la que padres e hijos sienten pánico o ansiedad”, dijo el padre latino, mostrando el inmenso miedo que siente y el efecto negativo que los operativos de inmigración tienen en los pequeños.

“Un simple trayecto a la escuela puede derivar en la separación de una familia o en la detención de padres e hijos por parte de ICE”, dijo Amador.

El alcalde Mamdani le dijo a El Diario en el primer día de clases que ICE no puede entrar a las escuelas sin una orden de un juez.

“Todos los niños merecen sentirse seguros en sus vecindarios y en sus escuelas. Pero, ¿cómo puede un niño concentrarse en aprender cuando su mente está preocupada por la presencia de agentes del ICE acechando fuera de la escuela o por si sus padres serán los próximos en ser señalados?”, agregó el inmigrante. “Ahora más que nunca, debemos seguir defendiéndonos y protegiéndonos mutuamente”.

Y ante la creciente preocupación en los vecindarios de inmigrantes, como Corona, Jackson Heights, College Point, Sunset Park,Inwood, y partes de El Bronx, debido a la presencia cada vez mayor de agentes de ICE, organizaciones comunitarias no solo están pidiendo, sin mucha fe, al gobierno federal que cese “su campaña de miedo”, sino que están tratando de organizar a las familias para que conozcan sus derechos constitucionales y sepan cómo actuar si se encuentran con agentes de inmigración.

Con los primeros días de regreso a clases, líderes y activistas neoyorquinos han levantado sus voces para adviertir que “todos los estudiantes merecen una educación libre de miedo” y que las familias deberían poder llevar a sus hijos a la escuela o ir al trabajo sin temor a que un día cualquiera termine en manos de ‘la migra’.

“Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York deben seguir siendo espacios seguros para todos los estudiantes, especialmente ahora que nuestros niños comienzan un nuevo año escolar. Los padres deberían poder dejar a sus hijos en la escuela sin miedo, y los estudiantes deberían poder concentrarse en aprender, crecer y disfrutar de su infancia, sin preocuparse por si sus familias serán blanco de operativos”, aseguró Tony Alarcón, director ejecutivo de la organización Las Doñas. “Ningún niño ni padre debería vivir con miedo simplemente por su estatus migratorio. Nuestras escuelas pertenecen a nuestras comunidades y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlas seguras y acogedoras para todos”.

Protegerse de ICE: Nueva ‘asignatura’ que enfrentan niños y padres de escuelas en NYC Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la organización New York Immigration Coalition manifestó que ningún niño debería llegar con miedo a las aulas de clases y garantizar que escuelas públicas de la ciudad de Nueva York sigan siendo espacios de seguridad y estabilidad.

“Todos los niños merecen entrar a su salón de clases el primer día de escuela con ilusión y esperanza, no con miedo. Sin embargo, para demasiados de nuestros jóvenes neoyorquinos, esa ilusión se ve empañada por el temor al ICE”, dijo el defensor de los inmigrantes, tras insistir en que hay que velar por la oportunidad de que los niños aprendan y construyan un futuro sin miedo.

“Mientras agentes de ICE actúan arbitrariamente sembrando el terror en las comunidades inmigrantes, las familias viven angustiadas por lo que pueda ocurrir de camino a la escuela, dentro de ella o cuando un padre no llega a recoger a sus hijos al terminar la jornada escolar”, dijo el activista. “Debemos seguir garantizando que nuestras escuelas permanezcan como espacios seguros y acogedores para todos los niños, y asegurar que las familias inmigrantes sepan que cuentan con derechos y protecciones en nuestra ciudad”.

Datos suministrados por la National School Choice Awareness Foundation (NSCAF) revelan que el impacto de los operativos de ICE han afectado tanto a los padres de familia y a sus hijos, que una reciente encuesta reveló que el 17% de los padres ha evitado alguna actividad escolar debido a esas preocupaciones y el 14% ha optado a veces por dejar a sus hijo en casa.

Asimismo, según los datos presentados por el sondeo, más de la mitad de los padres hispanos encuestados (el 57%) afirma que las políticas migratorias actuales representan, al menos en cierta medida, un motivo de preocupación en sus vidas cotidianas. El 11% evitó comunicarse con maestros o personal escolar y el 10% cambió sus rutinas de transporte o de llegada y salida de la escuela en el último año. Incluso, un 5% afirma haber elegido una opción diferente a la escuela.

Funcionarios locales reportaron nuevos arrestos atribuidos a ICE en Woodside, Queens, incluso cerca de un parque y de un punto móvil de alimentos. Impremedia. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El Diario NY habló con el alcalde Zohran Mamdani sobre las preocupaciones que reinan entre las familias debido al accionar de ICE y las políticas migratorias que se han promovido desde la administración Trump, y recalcó que la Ciudad seguirá haciendo hasta lo imposible por defender y proteger a los niños que acuden a las escuelas y a sus padres.

“Queremos ser totalmente claros con todas y cada una de las familias de Nueva York que hay alrededor de nuestra ciudad. Nuestros estudiantes pertenecen a nuestras escuelas, sin importar el estatus migratorio que tengan”, manifestó el burgomaestre durante el recibimiento de los niños en el primer día de clases.

“Hemos sido claros con todas nuestras agencias advirtiendo que no vamos a permitir que los agentes de ICE entren a sitios que son propiedad de la ciudad, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez”, dijo Mamdani. “Además nos hemos encargado de que en las escuelas de la ciudad haya más conocimiento sobre los derechos que la gente tiene, no solamente con nuestro personal sino a nuestros niños, padres y maestros”.

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