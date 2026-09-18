Habló la mujer vinculada a una aventura con J Balvin: “Que lo odien a él”

La separación de J Balvin y Valentina Ferrer volvió a poner el nombre de Melanie Pavola en el centro de la polémica. La modelo y creadora de contenido mexicana, quien aseguró haber tenido un vínculo sentimental con el cantante años atrás, reaccionó públicamente al revuelo que dejó el anuncio de la ruptura.

Pavola, de 35 años y nacida en Monterrey, México, ya había compartido fotografías y videos junto al intérprete de “Río”. El material comenzó a aparecer en sus redes sociales desde el 28 de julio de 2026 y muestra momentos de cercanía con el artista durante presentaciones y recorridos de sus giras entre 2020 y 2021.

Entre esas publicaciones también mostró imágenes relacionadas con el camerino del colombiano y aseguró que había sido invitada a Nueva York, Estados Unidos, para asistir a sus presentaciones.

Los mensajes que publicó Melanie Pavola

El nombre de la modelo cobró mayor fuerza después de que Valentina Ferrer confirmara el final de su relación con J Balvin, una historia que se hizo oficial en 2018.

La exreina de belleza comunicó la separación el 16 de septiembre mediante sus historias de Instagram. Allí escribió: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”.

Aunque Ferrer no identificó a Pavola como responsable de la ruptura, las publicaciones de la mexicana volvieron a circular ampliamente en redes sociales. Incluso algunos usuarios establecieron comparaciones entre J Balvin y Gerard Piqué, expareja de Shakira.

Este jueves, Pavola retomó el tema y lanzó varios comentarios sobre la situación: “El logro más grande para las argentinas fue que Valentina fuera la tonta de J Balvin; por eso ni se casó”.

Y está bien, Valentina no más hizo el bebé y sólo buscaba una excusa para ya no aguantarlo, pero ya la van a mantener por el bebé. Qué feo que sean así: interesadas" Melanie Pavola – Influencer y modelo mexicana

La modelo también respondió a quienes, según ella, la responsabilizan por la situación y dejó claro a quién atribuye la responsabilidad: “Además, yo no sé por qué me odian a mí. Yo no soy su pareja infiel. Que lo odien a él… si no le importa su familia, a mí menos”.

El video que volvió a circular

Pavola acompañó sus mensajes con otro contenido relacionado con la pareja. En una de sus historias publicó un video de J Balvin durante un concierto privado junto a Ferrer, acompañado por la frase: “Ni una miradita. Ella quería que se la cantara de frente”.

Las publicaciones fomentaron las especulaciones sobre una posible infidelidad, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado que esa haya sido la razón del final de la relación.

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