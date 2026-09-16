Valentina Ferrer y J Balvin se separaron tras ocho años de relación

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó su separación del cantante colombiano J Balvin. A través de sus historias de Instagram, la modelo informó sobre esta decisión personal tras ocho años de relación.

En su publicación, Valentina Ferrer aseguró que la decisión fue tomada desde el “amor, el respeto” y por el bienestar de su familia.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, comenzó escribiendo la modelo.

Asimismo, aseguró que la prioridad de ambos es su hijo, Río, quien nació en junio de 2021. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”, aseguró.

Ferrer pidió también respeto para este momento que está viviendo su familia. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, finalizó.

La publicación de Valentina Ferrer llega después de crecientes rumores sobre una crisis en su relación con J Balvin. Hace unos días, Valentina Ferrer publicó un video en TikTok en el que la modelo aparece en una calle, mientras suena de fondo la canción “Alguien que me amaba” de Karol G. Debido a la elección de esta canción en particular, cuya letra habla sobre dificultades en una relación, comenzaron a surgir rumores sobre una crisis en su relación con el reguetonero.

La modelo dio “Me Gusta” a varios comentarios de seguidores que aseguraban que había un mensaje subliminal con esa publicación.

Hace varias semanas, una influencer mexicana aseguró que tuvo un encuentro íntimo con J Balvin, supuestamente, cuando Valentina Ferrer estaba embarazada de Río. Sin embargo, Valentina no hizo mención a una infidelidad y, en general, no especificó el motivo de su ruptura.

Hasta el momento, J Balvin no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, la modelo se encuentra en Nueva York asistiendo a eventos como parte de la Semana de la Moda que se celebra en esa ciudad.

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