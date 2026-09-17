Cynthia Klitbo pagó un alto precio por las infidelidades de su ex: infecciones y abusos

“La Casa de los Famosos México 4” ha servido de muchas maneras a los habitantes, incluso como una especie de terapia para algunos, abordando temas delicados de su vida personal. Una de las que recientemente confesó que contrajo una enfermedad de transmisión sexual fue la villana de telenovelas, Cynthia Klitbo.

Cynthia ya había hablado sobre una mala experiencia, en la que fue víctima de violencia doméstica por una de sus exparejas, y ahora contó una anécdota que la afectó mucho con sus seguidores.

La verdad detrás de su maternidad…

Durante este miércoles, los participantes del reality realizaron una dinámica denominada el “triángulo de las verdades”, donde cada uno reveló situaciones que no habían dado a conocer previamente. Klitbo decidió recordar la difícil travesía para poder tener a su hija.

“Obviamente, tengo familia, tengo hermanos y mis papás, aunque estén muertos; pero la persona más importante de mi vida es Elisa, mi hija. Me tardé 11 años haciéndome in vitro”, señaló.

Aunado a eso, Cynthia reveló: “Como les comenté, entre esas infecciones que me pegaba mi exmarido por andar de ‘guilo’, pues me dio papiloma y me conificaron el cuello (uterino) y tuve muchos problemas para poder quedar embarazada”.

La veterana actriz también confesó que, estando recién casada con esa persona, su ya esposo embarazó a otra mujer. Actualmente, Cynthia asegura que esa expareja se desentendió de ellas y “no quieren saber nada de él“.

Otras historias impactantes

Yahir también abrió su corazón, contó que su mamá padece la enfermedad de Alzheimer y actualmente no lo recuerda. Por ende, se arrepiente de no compartir un poco más con ella, de no buscar ayuda a tiempo cuando comenzaron las señales…

Asimismo, Mariana Ochoa recordó una mala experiencia en el amor, en la que terminó involucrada con un hombre que la maltrató en todos los sentidos: verbal, física y psicológicamente.

No todo fueron lágrimas y desazón…

No solamente las historias conmovedoras fueron protagonistas; los habitantes también recordaron momentos donde pasaron alguna vergüenza, que terminó causando mucha risa entre ellos.

Karina contó una experiencia sexual: se le salió la peluca en pleno acto. Mientras Memo Schutz confesó que cuando era niño “escuchó cosas que no debía escuchar” en el cuarto de sus papás mientras la puerta estaba cerrada y Cynthia habló sobre una ocasión en la que fue a un acto a recibir un premio con 22 años y accidentalmente mostró la ropa interior durante un periodo considerable frente a la mayoría de los presentes; momentos que generaron mucha risa en el triángulo de las verdades.

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