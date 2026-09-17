Carlos Ponce es eliminado de “Top Chef VIP 5”

Este jueves se dio una nueva sorpresa en la cocina de “Top Chef VIP 5” con la eliminación de Carlos Ponce tras perder en la disputa final contra Nailea.

A pesar de que Ponce era uno de los participantes más queridos por el público, los jueces dieron una nueva muestra de su objetividad tras considerar que no hizo lo suficiente en la prueba de eliminación para seguir en competencia.

Sin embargo, Ponce se va dejando una gran muestra de su talento culinario y sus valores como persona que estuvieron presentes en cada momento de la competencia.

Esto dice Carlos Ponce tras ser eliminado de “Top Chef VIP 5”

Luego de confirmarse que sería el próximo en dejar el reality, Ponce le dejó un mensaje a todos sus seguidores.

“Aprovechó porque este es el momento de decir adiós. Quiero agradecer todo el apoyo que me han brindado, tanto ustedes (público) como la empresa Telemundo y a todos los productores de Top Chef VIP 5. Me trataron con mucho cariño, he tenido una experiencia extremadamente placentera y gratificante“, resaltó el actor.

Así queda la lista de participantes que han abandonado “Top Chef VIP 5”

Caramelo (eliminado)

La Divaza (eliminado)

Carlos Ferro (renunció)

Sheynnis Palacios (renunció por temas de salud)

Athenea (eliminada)

José Joel (eliminado)

Gaby Borges (eliminada)

Diana Haro (eliminada)

Nievelis González (eliminada)

Carlos Ponce (eliminado).

Lupillo Rivera vuelve a presentar una difícil situación personal

Aunque Carlos Ponce fue el participante eliminado de la noche, Lupillo Rivera volvió a llamar la atención, en primer lugar por salir ileso de esta prueba de eliminación a la cual asistió voluntariamente con una acción nunca antes vista en las cocinas de “Top Chef VIP” y también por compartir una situación que también lo ha afectado emocionalmente relacionada con su padre.

“No puedes permitir que algún familiar, aunque sea tu padre, te quite de tu ser, te quite tu fuerza. Hoy aprendí a dejar eso, aunque sea mi padre, dejarlo atrás y decir: ´¿Sabes qué? Tengo que cuidar yo mi talento, cuidar mi persona, cuidarme yo mismo´ y ese aprendizaje lo adquirí aquí”, manifestó entre lágrimas el cantante mexicano y generó mucha nostalgia en el resto de los cocineros tras sentir sus emociones sobre esa compleja situación familiar que contó Lupillo.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en la que Lupillo se ve afectado por una situación externa a la competencia culinaria y el caso más reciente había ocurrido con una mujer que aparentemente le dejó el “corazón roto”.

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