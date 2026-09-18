Pepe Aguilar ha hecho una alianza con FOX Deportes y será voz del canal

Esta semana se ha anunciado que el músico mexicano Pepe Aguilar firmó un contrato con FOX Deportes para convertirse en la voz oficial de la postemporada 2026 de la MLB, que comienza el próximo sábado 3 de octubre.

Durante esta postemporada, FOX Deportes presentará contenido original protagonizado por Pepe Aguilar, incluyendo piezas de campaña, videos de tune-in y fotografía de prensa. El objetivo del canal con esta elección de personalidad es llegar a la comunidad hispana en Estados Unidos, mezclando cultura y deporte. Además, hay que recordar que el beisbol es uno de los deportes más importantes en el Caribe y Centroamérica.

En un comunicado compartido a los medios de comunicación se agregó una declaración de Aguilar: “No hay manera de saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes. Tener raíces y una cultura bien definidas te da fuerza. Para mí, el deporte también forma parte de esa identidad: hay quien lo ve y hay quien lo vive. Yo lo vivo desde dos ruedos: el de la charrería, nuestro deporte nacional, que cuido y promuevo; y el del aficionado que vibra con su país cada vez que la pelota cruza la barda”.

En estas declaraciones resalta su relación estrecha con el deporte, aunque haya dedicado su vida a la música.

La postemporada de la MLB es una de las fases del campeonato de las Grandes Ligas. En esta etapa participan 12 equipos en total, 6 de la Liga Americana y 6 de la Liga Nacional.

Esta no es la primera vez que Aguilar forma parte del campeonato, pues el cantante ha participado, por ejemplo, en el lanzamiento de la primera bola en partidos de temporada regular de equipos como los Los Angeles Dodgers en el Dodger Stadium.

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