Se registra segunda muerte por legionelosis en El Bronx

Un segundo fallecimiento relacionado con el brote de enfermedad del legionario en El Bronx elevó este jueves la preocupación de las autoridades sanitarias de Nueva York, que mantienen una investigación activa y refuerzan el llamado a los residentes para reconocer los síntomas de una infección que puede convertirse en una neumonía grave.

El comisionado de Salud de la ciudad, Dr. Alister Martin, confirmó la muerte a través de X y expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida. “Lamento compartir que una segunda persona ha muerto en relación con el grupo de casos del South Bronx”, señaló el funcionario.

I am saddened to share that a second person has died in connection with the South Bronx Legionnaires’ cluster. We mourn the loss of each New Yorker, and our hearts are with their loved ones as they navigate this difficult time. — Dr. Alister Martin (@NYCHealthCommr) September 17, 2026

Hasta la noche del jueves, el Departamento de Salud de Nueva York contabilizaba al menos 14 personas enfermas dentro de este grupo de casos. 11 de ellas necesitaron hospitalización, mientras que 9 ya fueron dadas de alta y una permanecía internada, de acuerdo con los datos difundidos por la ciudad.

El brote se concentra en una zona donde las autoridades identificaron torres de enfriamiento con presencia preliminar de Legionella, la bacteria responsable de la enfermedad del legionario. La investigación se ha enfocado especialmente en los vecindarios de Melrose y Morrisania, correspondientes a los códigos postales 10451 y 10456.

10 torres de enfriamiento dieron positivo durante las pruebas preliminares realizadas por las autoridades. Entre los sitios identificados figuran el complejo de Yankee Stadium y las instalaciones de NYC Health + Hospitals/Lincoln, 2 puntos de alto tránsito en el área afectada.

Ante los resultados, los investigadores ordenaron que las torres contaminadas fueran drenadas, limpiadas y desinfectadas. El jueves, Martin aseguró que todas las torres que dieron positivo en las evaluaciones iniciales ya habían sido sometidas a desinfección, una medida destinada a interrumpir posibles fuentes de exposición mientras continúa el análisis epidemiológico.

Nueva York refuerza la vigilancia en el South Bronx

La respuesta sanitaria también se ha trasladado directamente a las comunidades. Según Martin, trabajadores del Departamento de Salud han hablado con más de 1,700 residentes durante la última semana, distribuido más de 4,000 folletos informativos y contactado a más de 140 organizaciones para ampliar la difusión de las señales de alerta y los factores de riesgo.

El mensaje de las autoridades apunta especialmente a las personas que hayan estado recientemente en los códigos postales 10451 o 10456 y posteriormente desarrollen síntomas parecidos a los de la gripe. En esos casos, recomiendan buscar atención médica de inmediato y mencionar la posible exposición en el South Bronx.

La enfermedad del legionario no suele transmitirse de persona a persona. El riesgo aparece principalmente cuando alguien inhala pequeñas gotas de agua o una neblina contaminada con Legionella. Las torres de enfriamiento pueden convertirse en una fuente de esas partículas cuando las condiciones permiten que la bacteria se multiplique y se disperse.

No toda persona expuesta desarrolla la infección. Sin embargo, fumadores, adultos mayores y quienes padecen enfermedades pulmonares crónicas pueden enfrentar un riesgo mayor de presentar complicaciones. Por eso, la recomendación oficial es consultar pronto ante síntomas compatibles, en lugar de esperar a que el cuadro respiratorio empeore.

Este nuevo grupo de casos llega después de otro brote registrado este verano en el Upper East Side de Manhattan. Aquella emergencia sanitaria afectó a 94 personas y dejó 11 fallecidos, según los datos citados por las autoridades, antes de que la ciudad informara que la enfermedad ya no continuaba propagándose en esa zona.

Aunque el brote del South Bronx es más reducido hasta ahora, el segundo fallecimiento vuelve a colocar la enfermedad del legionario en el centro de la vigilancia sanitaria de Nueva York. Las autoridades continúan investigando los casos y las posibles rutas de exposición, mientras mantienen las medidas de limpieza y desinfección en las instalaciones identificadas.

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