Trump anuncia acuerdo con Dinamarca para ampliar la presencia militar de EE.UU. en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca para ampliar la presencia militar estadounidense en Groenlandia, luego de meses de presiones para que Copenhague cediera el territorio ártico a Washington e incluso de amenazas de recurrir a la fuerza para tomarlo.

El pacto, que mantiene a Groenlandia bajo soberanía danesa, fue negociado durante varios meses entre funcionarios de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. De acuerdo con información de The Associated Press, el objetivo de las conversaciones fue encontrar una fórmula para responder a las preocupaciones de seguridad planteadas por Trump sin modificar el estatus territorial de la isla.

Trump aseguró en una publicación en redes sociales que el acuerdo permitirá a Estados Unidos ejercer un “control permanente” sobre la seguridad y otras necesidades en Groenlandia. También afirmó que su administración comenzará “inmediatamente” el proceso para ampliar la presencia militar estadounidense en el territorio, que posee importantes recursos minerales.

El gobierno danés confirmó que el acuerdo será firmado la próxima semana por representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el pacto todavía necesita la aprobación de los parlamentos danés y groenlandés antes de entrar en vigor.

La oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló que el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia, además del derecho de ambos pueblos a la autodeterminación.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que el entendimiento beneficia a los tres gobiernos y toma en cuenta los intereses del territorio.

Un acuerdo después de meses de tensión

El anuncio supone un giro en una disputa que comenzó a intensificarse tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. El presidente estadounidense insistió en que Groenlandia es necesaria para la seguridad de Estados Unidos y presionó a Dinamarca para que vendiera la isla.

Trump tampoco descartó la posibilidad de utilizar la fuerza militar para hacerse con el territorio, pese a que Dinamarca es miembro de la OTAN y aliado de Washington. Tanto Copenhague como las autoridades groenlandesas rechazaron reiteradamente la posibilidad de una venta y sostuvieron que Groenlandia no está en venta.

Las declaraciones de Trump generaron preocupación entre los aliados europeos y dentro de la OTAN. Rusia y varios gobiernos europeos también se opusieron a la iniciativa estadounidense de adquirir la isla.

Ahora, el acuerdo plantea una alternativa basada en la ampliación de la cooperación militar. Un funcionario del Departamento de Estado, que habló a AP bajo condición de anonimato por no estar autorizado para hacer declaraciones públicas, indicó que el pacto impedirá el establecimiento de bases militares ajenas a la OTAN en Groenlandia y limitará determinadas inversiones de países considerados adversarios de Estados Unidos.

La medida también busca impedir que China o Rusia establezcan una base en el territorio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el acuerdo como “histórico” y sostuvo que Groenlandia permanecerá dentro del área estratégica de defensa de Norteamérica. “Este acuerdo aborda de forma permanente y completa nuestras preocupaciones de seguridad nacional en Groenlandia”, afirmó Rubio.

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