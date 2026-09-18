USDA destina hasta $50 millones para ampliar la inspección estatal de carne

Por razones de seguridad alimentaria, facilitar el acceso al mercado para los productores de carne estadounidenses y fortalecer la cadena de suministro nacional, la administración de Donald Trump anunció el Programa Stand-Up, que proporcionará hasta 50 millones de dólares para que más estados puedan inspeccionar carne.

El programa anunciado por la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, contará con la colaboración del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Cada nuevo programa puede aumentar la capacidad de procesamiento, fomentar la competencia por el ganado y reducir las cargas regulatorias para las pequeñas empresas, destaca el USDA en un comunicado.

¿Cuáles estados cuentan con un programa de inspección de carne?

Una de las limitantes para que un estado tenga estos programas son los elevados costos, por lo que el Programa Stand-Up responde a esta necesidad y elimina este obstáculo. Esto eleva la capacidad de inspección para que más procesadores pequeños, muy pequeños y medianos puedan someterse a revisión y más ganaderos tengan un lugar para procesar sus productos cerca de casa.

Fondos para superar los costos iniciales

El programa pretende eliminar una de las principales barreras para los estados interesados en establecer sistemas de inspección: la inversión inicial. Los recursos permitirán incorporar a más procesadores pequeños, muy pequeños y medianos, además de ofrecer nuevas opciones de procesamiento para los ganaderos en sus propias comunidades.

Más capacidad local sin cambiar las normas de seguridad

Los programas estatales de inspección deberán cumplir estándares de inocuidad “al menos equivalentes” a los requisitos federales del FSIS. Las plantas procesadoras aprobadas podrán vender sus productos dentro del estado bajo inspección estatal.

Treinta estados ya cuentan con programas propios

El FSIS informa que, en la actualidad, treinta estados tienen programas estatales de inspección de carne y aves de corral (MPI) y once participan en el programa de envío interestatal cooperativo (CIS).

Actualmente, 30 estados operan programas estatales de inspección. Nevada se convirtió en el más reciente en noviembre de 2025: Alabama, Arizona, Arkansas, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

El programa interestatal amplía el alcance de los productos

Los estados con programas estatales pueden solicitar su incorporación al sistema de envío interestatal cooperativo (CIS). Las plantas participantes que demuestren el cumplimiento de los estándares federales pueden vender sus productos fuera de su estado de origen con el sello de inspección del USDA.

Los once estados que participan en el sistema CIS incluyen a: Indiana, Iowa, Georgia, Maine, Missouri, Montana, Dakota del Norte, Ohio, Dakota del Sur, Vermont y Wisconsin forman parte actualmente del programa interestatal CIS. Georgia se incorporó en julio de 2026.

El anuncio amplía el respaldo financiero destinado a los sistemas estatales de inspección. Durante los años fiscales 2025 y 2026, el USDA comprometió $75 millones, además de $15 millones asignados por el Congreso. En marzo de 2026, también destinó $20 millones para reducir las tarifas de inspección durante horas extras y días festivos para plantas pequeñas y muy pequeñas.

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