Retiran más de 1,500 libras de carne de cerdo en 8 estados por riesgo de listeria

Una nueva alerta alimentaria afecta a consumidores y restaurantes de ocho estados de Estados Unidos. Dos distribuidores están retirando del mercado aproximadamente 1,513 libras de carne de cerdo lista para comer después de que inspectores federales detectaran posible contaminación con Listeria monocytogenes.

El producto es guanciale, una papada de cerdo curada en seco muy utilizada en platos italianos como la carbonara y la amatriciana.

La alerta fue anunciada el 6 de septiembre por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSIS). Hasta el momento no se han confirmado personas enfermas relacionadas con este retiro.

En qué estados se vendió la carne de cerdo retirada

Los productos distribuidos por Ferrarini USA, Inc., empresa con sede en Hoboken, Nueva Jersey, fueron enviados a distribuidores y establecimientos de servicio de alimentos de:

California

Florida

Idaho

Illinois

Michigan

Nueva Jersey

Nueva York

Texas

Por su parte, los productos distribuidos por Prime Line Distributors, Inc., con sede en Fort Lauderdale, llegaron a restaurantes y comercios de Florida.

Esto significa que algunos consumidores podrían no haber comprado el guanciale directamente en un supermercado: también pudo haber sido utilizado por restaurantes u otros establecimientos de comida.

Cómo identificar el producto retirado

Hay un dato especialmente útil para comprobar rápidamente si un paquete está afectado: todos los productos incluidos en el retiro llevan el mismo número de lote.

Lote: 263311US

Fecha “Best If Use By”: 05/16/2027

Número de establecimiento: IT 1937 L CE

Entre los productos señalados aparecen:

Prime Line Distributors: “Prime Line Distributors, Inc. Guanciale Pork Jowl Product of Italy” y “Guanciale Pork Jowl Product of Italy”, que también puede llevar una etiqueta “DOK GUANCIALE”.

Ferrarini USA: “Guanciale Pork Jowl Product of Italy” y “Ferrarini Guanciale Dry-Cured Pork Jowl”.

Los productos están envasados al vacío y pueden presentarse en distintos pesos. El cerdo fue producido en Italia el 21 de mayo de 2026 e importado a Estados Unidos en diferentes fechas durante julio.

Cómo se descubrió la posible contaminación

El problema salió a la luz durante una reinspección rutinaria de productos importados realizada por el FSIS. Una muestra dio positivo para Listeria monocytogenes, lo que llevó a iniciar el retiro.

Las autoridades piden que los productos afectados no sean consumidos ni servidos. Quienes los tengan deben desecharlos o devolverlos al lugar donde fueron comprados.

Por qué la listeria puede ser peligrosa

La infección causada por esta bacteria se conoce como listeriosis. Aunque muchas personas pueden presentar síntomas leves, puede provocar cuadros graves en determinados grupos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que tienen mayor riesgo las personas embarazadas, recién nacidos, adultos de 65 años o más y personas con el sistema inmunitario debilitado.

Entre los posibles síntomas se encuentran fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión y pérdida del equilibrio. Los CDC recomiendan consultar con un profesional de salud si una persona comió un alimento retirado y luego presenta síntomas compatibles.

Sigue leyendo:

Cómo limpiar tu microondas y evitar bacterias

Alerta alimentaria: retiran guanciale importado en Nueva York y otros 7 estados por riesgo de listeria

Del ajo a la fibra: los 5 mejores aliados naturales para controlar el colesterol