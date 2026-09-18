Xavi Hernández anuncia su primera convocatoria con la selección de Países Bajos

El exentrenador del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección española Xavi Hernández hizo pública este viernes su primera convocatoria oficial como nuevo seleccionador nacional de Países Bajos. La nómina marca el punto de partida de su gestión al frente del combinado Oranje para afrontar la nueva edición de la UEFA Nations League, combinando la veteranía de figuras consagradas con la renovación paulatina del plantel.

La decisión más impactante de la primera lista redactada por el estratega de Terrassa es la desestimación de Memphis Depay. El actual delantero del Corinthians brasileño, a sus 32 años de edad y ostentando el récord de máximo goleador histórico de la selección con 55 anotaciones en más de cien internacionalidades, se convirtió en la gran ausencia mediática del listado.

En su lugar, el técnico español ha optado por darle paso a la juventud con el llamado del atacante Ruben van Bommel (PSV Eindhoven), hijo del exfutbolista y técnico Mark van Bommel. El joven ariete es una de las dos caras nuevas de la nómina junto al centrocampista Gjivai Zechiël (Feyenoord), mientras que el volante Joey Veerman (Borussia Dortmund) concreta su regreso tras varios meses al margen durante el ciclo anterior encabezado por Ronald Koeman.

A pesar de prescindir de Depay, Xavi mantuvo la columna vertebral de la plantilla al citar al gran capitán Virgil van Dijk (Liverpool) y al carrilero Denzel Dumfries (Real Madrid). No obstante, el recálculo táctico dejó fuera a otros futbolistas presentes en las convocatorias mundialistas previas, tales como Wout Weghorst (Twente), Marten de Roon (Roma) y Guus Til (PSV).

Asimismo, la confección de la lista se vio condicionada por una importante nómina de bajas por lesión, entre las que destacan hombres fundamentales como Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Manchester United), Xavi Simons (Tottenham Hotspur) y Jerdy Schouten (PSV).

El debut oficial de Xavi Hernández en el banquillo neerlandés se producirá el próximo 24 de septiembre cuando reciban a Alemania en un exigente clásico continental por la Liga de las Naciones. Posteriormente, la ‘Oranje’ afrontará dos compromisos a domicilio frente a Serbia y Grecia, cerrando esta primera ventana de competición internacional midiéndose nuevamente ante el conjunto serbio en condición de local.

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