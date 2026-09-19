Alarma sanitaria en Nueva York por el repunte de contagios del virus del Nilo Occidental

Los datos del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York indicaron que el número de ciudadanos diagnosticados este año con el virus del Nilo Occidental, que es potencialmente muy peligroso, superó la cantidad total de casos registrados el año pasado.

Al menos 30 personas se contagiaron con la enfermedad transmitida por mosquitos desde que se anunció el primer caso de este 2026 a inicios de agosto, lo que supone una marcada diferencia con los 18 casos registrados en todo 2025.

Los cinco distritos se han visto afectados por los parásitos, pero Brooklyn lidera la lista con 11 casos confirmados.

Asimismo, Queens y Staten Island cuentan con siete casos cada uno; en El Bronx se reportó tres y en Manhattan dos.

De los 30 casos confirmados en la ciudad, 24 se caracterizan por la forma más severa de la enfermedad neuroinvasiva del Nilo Occidental, que incluye encefalitis, meningitis o parálisis flácida aguda.

Los seis casos restantes se clasificaron como fiebre del Nilo Occidental, sin evidencia de afectación del sistema nervioso central.

La Gran Manzana experimentó además un incremento en el número de muestras de mosquitos que dan positivo en los distritos, con más de 1,700 muestras positivas en 2026 en comparación con poco más de 1,300 el año pasado.

De acuerdo con la funcionaria de salud de la ciudad, Salluy Slavinski, la cantidad de muestras positivas de parásitos hematófagos en la ciudad este año es un récord.

Slavinski, quien labora como directora de la unidad de Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas por Vectores del Departamento de Salud de la ciudad, cree que las altas temperaturas son las culpables del repunte, informó New York Post.

“Sabemos que las temperaturas más cálidas pueden acelerar el ciclo de vida del mosquito y la replicación viral en él, por lo que eso acortará el tiempo que tarda un mosquito infectado en transmitir el virus”, expresó la directora.

“Con este aumento de las lluvias y la humedad, a los mosquitos les resulta más fácil proliferar”, señaló, y añadió que “en estas temporadas más largas y cálidas, en las que los mosquitos aparecen antes y están activos hasta más tarde en el año, hay más oportunidades para que se produzca la transmisión”.

El Departamento de Salud monitorea las poblaciones de insectos voladores y aplica pesticidas en los meses de verano para disminuir la cantidad de mosquitos.

El virus del Nilo Occidental es la única enfermedad transmitida por mosquitos que se sabe que se propaga a los humanos y ha estado afectando a los neoyorquinos por más de 25 años.

La mayoría de las personas enfermas nunca experimentan síntomas, pero alrededor de una de cada cinco personas puede desarrollar una enfermedad leve que puede incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, náuseas y vómitos.

Slavinski asevera que la mayor tasa de casos neuroinvasivos confirmados apunta a que la mayoría de los ciudadanos infectados no enferman lo suficiente como para buscar atención médica, por lo que las cifras de contagios pueden no ser 100% correctas.

“Las personas jóvenes y sanas ni siquiera se dan cuenta de que pueden estar infectadas o tener alguna enfermedad leve”, declaró a la publicación, y añadió: “Se trata de personas que no necesariamente se someten a pruebas”.

“Así que no sabemos nada de esas personas que no estaban enfermas o que tuvieron síntomas leves”, explicó Slavinski.

La funcionaria municipal dijo que “las personas con más probabilidades de hacerse la prueba” para detectar si tienen la enfermedad “son las personas que están realmente enfermas; son hospitalizadas y se les realizan pruebas exhaustivas”.

“Estas son las personas que padecen la enfermedad neuroinvasiva del virus del Nilo Occidental”, expresó.

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