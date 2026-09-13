Una familia de cuatro tira casi $3,000 en comida cada año: así puedes evitarlo con estos cambios simples

Una familia de cuatro en Estados Unidos desperdicia en promedio $2,913 dólares al año en alimentos que no llega a consumir, según un reporte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicado en abril de 2025. Eso equivale a unos $56 dólares por semana que terminan en la basura y que de cualquier forma están pagando.

La cifra también representa más de 11% del gasto de un hogar de cuatro personas en alimentos, de acuerdo con la estimación de la EPA. El cálculo actual casi duplica la referencia de $1,500 que se utilizó durante años y que estaba basada en precios de 2010.

La buena noticia es que se trata de un gasto que fácilmente se puede eliminar del gasto familiar, con estrategias sencillas: planificar las compras, aprovechar mejor los alimentos y almacenarlos correctamente puede ayudar a reducir ese desperdicio y conservar más tiempo lo que ya pagaste.

La propia EPA recomienda estas medidas para disminuir la comida que termina sin consumirse, como una medida que también ayuda a cuidar del planeta.

¿Por qué se pierde tanto dinero en comida sin comer?

El costo por persona de alimento desperdiciado es de $728 dólares al año, equivalente a $14 dólares semanales, según el análisis de la EPA. A nivel nacional, entre el 30% y 40% del suministro total de alimentos en Estados Unidos termina en el basurero, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura (USDA).

Ese desperdicio no ocurre solo en restaurantes o supermercados. Los hogares son la principal fuente de comida desperdiciada en todo el país, lo que significa que buena parte del problema, y su solución, está literalmente en el refrigerador de cada familia.

En términos prácticos, reducir el desperdicio a la mitad podría representarle a una familia de cuatro un ahorro de casi $1,500 dólares al año, dinero suficiente para cubrir varias semanas de renta o varios tanques de gasolina.

Estrategias para reducir el desperdicio de comida en el hogar

Jean Buzby, enlace de Pérdida y Desperdicio de Alimentos del USDA, recomendó reorganizar el refrigerador y la despensa para que los alimentos más viejos se usen primero. “La comida es menos propensa a dañarse cuando usas primero los artículos más antiguos”, indicó Buzby en la guía oficial del USDA para consumidores.

Un error común es guardar frutas y verduras perecederas en la puerta del refrigerador. La agencia advirtió que “la temperatura en la puerta del refrigerador fluctúa más que en los gabinetes o la parte de atrás de la unidad”, lo que acelera su descomposición.

Mantener el refrigerador a 40°F o menos, y el congelador a 0°F o menos, es igual de importante que dónde se coloca cada alimento, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

¿Qué puedes hacer hoy mismo para que la comida dure más?

La FDA recomendó varias acciones concretas para reducir el desperdicio y alargar la vida de los alimentos en casa:

Revisa el refrigerador y la despensa antes de ir al súper , para no comprar algo que ya tienes en casa

, para no comprar algo que ya tienes en casa Evita compras impulsivas o al mayoreo , especialmente de productos perecederos como lácteos y verduras frescas

, especialmente de productos perecederos como lácteos y verduras frescas Guarda las verduras cortadas en el refrigerador para que se mantengan frescas por más tiempo

para que se mantengan frescas por más tiempo Usa el congelador para conservar alimentos que no comerás pronto, en lugar de dejarlos perder en el refrigerador

para conservar alimentos que no comerás pronto, en lugar de dejarlos perder en el refrigerador Cubre siempre los alimentos en contenedores herméticos o bolsas selladas, y revisa las sobras diariamente para detectar señales de descomposición

Congelar rápidamente los excesos de comida es una de las formas más simples de evitar que se desperdicien, según la guía para consumidores del USDA.

El mito de las fechas de caducidad que te hace tirar comida buena

Uno de los errores más costosos es tirar comida solo porque pasó la fecha impresa en el empaque. Según el USDA, “con excepción de la fórmula para bebés, las fechas no son un indicador de la seguridad del producto y no son requeridas por la ley federal”.

Esto significa que, salvo la fórmula infantil, si un alimento pasa su fecha durante el almacenamiento en casa, aún puede ser seguro y estar en buen estado si se manejó correctamente, hasta que se note un deterioro evidente. Aprender a distinguir entre una fecha de “mejor calidad” y una verdadera alerta de seguridad puede evitar que se tire comida en perfectas condiciones.

Para muchas familias, entender esta diferencia podría representar cientos de dólares al año que hoy se van directo a la basura por simple desconocimiento.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo almacenar alimentos correctamente

¿Cuánto dinero desperdicia una familia promedio en comida al año?

Una familia de cuatro pierde en promedio $2,913 dólares al año en comida no consumida, según la EPA.

¿A qué temperatura debe estar el refrigerador para conservar mejor la comida?

Debe mantenerse a 40°F o menos, y el congelador a 0°F o menos, según la FDA.

¿Debo tirar la comida cuando pasa la fecha de caducidad?

No necesariamente. Salvo la fórmula infantil, las fechas no indican seguridad y el alimento puede seguir siendo bueno si se manejó correctamente.

¿Dónde no debo guardar frutas y verduras en el refrigerador?

Evita la puerta del refrigerador, ya que su temperatura fluctúa más y acelera la descomposición.

¿Congelar la comida realmente ayuda a ahorrar dinero?

Sí, congelar los excesos es una de las formas más efectivas de evitar que la comida se desperdicie antes de consumirse.

¿Cuánto representa el desperdicio de comida del presupuesto familiar?

Representa alrededor del 11% del gasto total en alimentos de una familia, según la EPA.

Conclusión

Si los precios de los alimentos siguen subiendo en los próximos meses, cada dólar que se pierde por comida desperdiciada pesará todavía más en el presupuesto familiar. Adoptar hábitos simples de almacenamiento no solo alarga la vida de la comida, sino que puede convertirse en una de las formas más rápidas y accesibles de ahorrar cientos de dólares al año sin sacrificar lo que se come en casa.

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