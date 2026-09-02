Karol G lanza el video oficial de “Still” junto a Bruno Mars

“No me Arrepiento de Sentir Tanto“, el nuevo sello discográfico de Karol G, estrenado el pasado 7 de agosto, trajo consigo un dueto sin precedentes: la colombiana colaboró con Bruno Mars en el sencillo “Still” y este miércoles lanzó el video oficial en la plataforma de YouTube, cautivando a los fans.

“Still” representó un gran reto para la “Bichota”, debido a que se trató de su primer tema interpretado completamente en inglés y lo hizo al lado de un referente de la música pop, lo que significó una presión mayor. Sin embargo, su adaptación se llenó de múltiples buenos comentarios a través de las distintas plataformas.

Estrenan video oficial de “Still”

Este video fue grabado en su totalidad en el SoFi Stadium, de Los Angeles, escenario donde este dueto cantó por primera vez “Still” en vivo, sorprendiendo a los asistentes a este concierto de Karol G, correspondiente a su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”.

Las imágenes muestran escenas que van desde el camerino mientras Bruno le toca la guitarra a la colombiana, el backstage paseando en un pequeño auto de traslado en esa zona, ambos sentados en la tribuna, los ensayos y culminan con el épico momento en el que cantaron frente a la multitud; una secuencia que muestra el amor que transmiten en la canción.

Con apenas un par de horas de su lanzamiento en la plataforma de YouTube, el videoclip va enrumbado a las 100,000 visualizaciones.

Karol G y Bruno Mars tienen a sus seguidores ilusionados

Esta magnífica unión va más allá de las voces y, desde que anunciaron el tema, se han visto un poco más involucrados, al punto de despertar rumores de romance en las redes sociales. Una hipotética unión sentimental que ya estaría aprobada por todos los seguidores que tienen en común, según sus comentarios.

De hecho, con el lanzamiento del video de “Still” se confirmó que la sesión de fotos que compartió la “Bichota” en su perfil de Instagram no era para esa producción, lo que quiere decir que se han reunido en otras oportunidades y los rumores siguen aumentando.

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