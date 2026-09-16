Danna Paola y Peso Pluma sorprendieron juntos en la New York Fashion Week

Danna Paola y Peso Pluma compartieron primera fila en el desfile de LUAR, una de las citas de la New York Fashion Week que reunió a figuras de la música y el entretenimiento. Los intérpretes mexicanos coincidieron en el evento celebrado en Manhattan y posaron juntos ante las cámaras.

El encuentro también tuvo como acompañantes a El Malilla, Bad Gyal, Winnie Harlow y otras celebridades que acudieron a conocer la nueva propuesta de la firma.

La presencia de Danna y Peso Pluma rápidamente comenzó a comentarse en redes sociales, especialmente por el contexto que rodea a algunos de sus vínculos dentro de la escena musical mexicana.

DANNA y Peso Pluma juntos luego de varios meses sin una interacción pública entre dos de los cantantes más importantes de México. ?? pic.twitter.com/S1zw74PcRS — DANNA Base (@basebydanna) September 15, 2026

La cercanía con Kenia Os vuelve a aparecer en el contexto

La aparición de ambos ocurre después de que Peso Pluma y Kenia Os terminaran su relación en junio pasado. El dato adquirió relevancia para algunos seguidores debido a la relación que Danna mantuvo con Kenia y a la colaboración que las tres artistas tenían prevista junto a Belinda.

Cuando la prensa le preguntó anteriormente por la separación de Kenia y Peso Pluma, Danna respondió que “no había hablado con ella”. La cantante de “Malas decisiones” también negó que existiera una enemistad entre ambas.

Kenia Os se había referido a los rumores para aclarar que mantenía una buena relación, tanto con Danna, como con Belinda. Y en agosto, Danna volvió a abordar las especulaciones que habían surgido alrededor de las tres artistas, haciendo énfasis en el impacto que tienen este tipo de versiones en redes sociales.

“Creo que estamos en momentos de mucho odio en general; creo que hay que enfocar la energía. Yo estoy enfocada en enfocar mi energía en el trabajo, las cosas positivas; como lo dije la última vez. El odio no es algo en lo que yo sea partícipe, nunca lo he sido, nunca he sido fan de polémicas”, expresó ante los medios de comunicación.

La artista también pidió evitar conclusiones sobre las colaboraciones que no llegan a concretarse: “Hay muchas especulaciones y ataques sobre especulaciones. Las colaboraciones nacen, a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro. No denigremos ni pongamos la carrera de nadie en duda. Yo creo que todas estamos haciendo nuestra lucha; lo dije, todas tenemos espacio y es importante ser más conscientes de lo que sucede”.

Sobre su relación con Kenia fue clara: “No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas, no solamente a ella, a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”.

El Malilla también compartió escenario con Danna

La visita de Danna a la Fashion Week tuvo otro momento musical junto a El Malilla. Ambos grabaron un video desde Nueva York para celebrar que “Si se acaba el mundo”, canción que realizaron juntos, alcanzó 10 millones de reproducciones.

El cantante acompañó la publicación en sus redes con la frase “Mexas in NYFW26”, mientras los dos artistas aparecían juntos en la ciudad.

En el caso de Danna y Peso Pluma, ninguno ha señalado públicamente que exista una relación entre ellos, más allá de lo profesional.

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