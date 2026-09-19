Sujeto condenado a 25 años de prisión por abusar de universitaria en El Bronx en 2001 tras pruebas de ADN

Jancys Santiago fue condenado a 25 años tras las rejas por abusar sexualmente de una estudiante universitaria en 2001, en el primer caso de violación en el estado en el que se presentaron cargos basándose en la genealogía de una base de datos de ADN.

Asimismo, deberá cumplir con cinco años de libertad condicional supervisada y registrarse como delincuente sexual.

El sujeto en cuestión fue relacionado tanto con la violación de la joven mujer de 21 años en El Bronx de 2001 como con el abuso sexual de 27 años en Manhattan en mayo de 2000, gracias a una tecnología de vanguardia. Fue declarado culpable en el caso de El Bronx en junio.

“Esta decisión se gestó durante más de 20 años”, manifestó Darcel Clark, fiscal de distrito de El Bronx.

En el caso de El Bronx, Santiago irrumpió en el apartamento de una vecina de 21 años mientras ella estaba durmiendo en diciembre de 2002.

“Sobrevivió y hoy está aquí con nosotros”, apuntó Clark.

Katy Vicchitto compareció ante el juez el viernes.

“Mi experiencia como superviviente de una agresión sexual afecta a todos los aspectos de mi vida”, señaló. “Es como un filtro por el que pasa cada nueva experiencia física y social”.

Los detectives no tenían manera de saber que estaban buscando al vecino de la víctima por su implicación en su abuso sexual, ABC 7 NY.

El kit de pruebas forenses de la víctima produjo un perfil de donante que al final coincidió con el perfil de donante del caso de violación de Santiago en Manhattan, ingresado en 2005 y registrado en el sistema como “John Doe”.

“Lamentablemente, en aquel momento, el perfil de ADN no pudo vincularse a un individuo específico, y la identidad del agresor permaneció desconocida durante muchas décadas. Con el tiempo, la tecnología avanzó”, declaró Clark.

En el año 2022, la Fiscalía de Distrito de El Bronx recibió una subvención de $500,000 dólares por un periodo de tres años de la Oficina de Asistencia Judicial del Departamento de Justicia (DOJ) para reexaminar este y otros casos sin resolver.

“Este proceso llevó a los investigadores a un solo hombre: Jancys Santiago”, expresó Clark.

Santiago fue sentenciado en diciembre del año pasado a 20 años de cárcel, seguidos de cinco años de libertad condicional supervisada, en el caso de Manhattan.

Vicchitto conoció por primera vez a la víctima de ese caso, Sarah Clark.

“Este proceso ha sido muy difícil, pero la sentencia de hoy valida la ciencia forense y el poder del periodismo y la defensa de los derechos”, indicó Vicchitto.

Las dos sobrevivientes, unidas por el trauma, finalmente encontraron consuelo gracias a la justicia y a la probabilidad de cerrar ese episodio en sus vidas.

“Espero que esto sea solo el principio. Ya hemos superado una etapa. Ojalá haya miles más por delante”, apuntó Clark.

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