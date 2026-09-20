Cazzu se esfuerza por recuperar su salud tras cancelar varios shows de su gira

La cantante argentina Cazzu publicó una foto en la que se ve recibiendo nebulización luego de que se contagió de influenza. La artista aseguró que está haciendo todo lo posible por estar en óptimas condiciones para presentarse en un evento que tiene pautado en Buenos Aires, Argentina.

“Dándolo todo para llegar el lunes 21 (de septiembre) y poder estar flama con mi gente de Moreno”, escribió sobre el evento gratuito en la capital argentina.

Hace un par de días, la cantante informó que tuvo que cancelar sus conciertos en Guatemala y Costa Rica, como parte de su gira Latinaje, debido a que contrajo influenza.

La artista aseguró que, debido a este contagio, tuvo que mantenerse en confinamiento mientras trataba de recuperarse.

Cazzu señaló que los conciertos de su gira son totalmente en vivo, por lo que es importante estar en buena condición física para lograr un resultado de calidad. Es por eso que, ante la imposibilidad de poder ofrecer un show con un alto nivel de calidad, prefirió cancelar los conciertos previstos en los dos países de Centroamérica.

“Latinaje es un show que está sostenido cien por ciento en vivo, con la voz en vivo, con los instrumentos en vivo”, explicó. “Si no hay salud, no lo podemos ejecutar”, expresó.

La artista prometió a su público en Costa Rica y Guatemala que reprogramará los conciertos que canceló. “Con toda la tristeza que me genera, les quiero prometer que nos vamos a ver. Vamos a reprogramar estas fechas”, dijo la intérprete en el mensaje que difundió para sus seguidores. “Nada, ya me recuperaré más fuerte y podremos vernos y cumplir con nuestro encuentro”.

Mientras Cazzu trata de recuperarse de esta afección, la artista dio de qué hablar luego de que acusó al cantante Christian Nodal, padre de su hija Inti, de intentar “silenciarla legalmente”.

Esto ocurre luego de que el cantante aclaró en un comunicado que no está intentando frenar la “Ley Cazzu”, una iniciativa de ley que busca evitar que los padres ausentes o deudores alimentarios impidan trámites esenciales, como la emisión de pasaportes o permisos para viajar al extranjero de sus hijas e hijos.

Nodal aseguró que no está intentando frenar la iniciativa de ley, pero sí considera que se estaría utilizando “una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”.

Ante esto, Cazzu se pronunció asegurando que nuevamente se ve en la obligación de defenderse. “Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura”.

Cazzu y Nodal enfrentan una disputa legal desde hace meses por cuestiones relacionadas con la crianza de la hija de ambos. La intérprete de ‘Con Otra’ describió el litigio como un “flagelo” al que está sometida.

“Mientras tanto, me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza. El flagelo al que me encuentro sometida no es ni siquiera el que se imaginan”, dijo la artista.

Asimismo, aseguró que defenderá cualquier proyecto de ley que defienda los derechos de las madres. “Mientras pude, dije verdades. Y esas siguen constituyendo la realidad en la que materno. De hecho, los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar. Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres. Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”, sentenció.

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