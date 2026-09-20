Ciryl Gane y Josh Hokit protagonizarán la UFC 334 en el Madison Square Garden

El francés Ciryl Gane realizará la primera defensa de su cinturón de la división de los pesos pesados de la UFC frente al estadounidense invicto Josh Hokit en el choque estelar de UFC 334, programado para el próximo 14 de noviembre en el emblemático Madison Square Garden.

Gane (14-2) obtuvo el título interino el pasado 14 de junio al noquear al brasileño Alex Pereira. Su ascenso a campeón indiscutido se concretó esta semana luego de que Tom Aspinall anunciara una recaída en su lesión ocular que lo mantendrá alejado del octágono sin fecha de retorno, dejando la faja vacante a disposición de la organización.

Por su parte, Hokit (10-0) llega a la cita titular tras registrar una meteórica racha de cuatro victorias en ocho meses desde su paso por el Contender Series, incluyendo un nocaut sobre Derrick Lewis que lo catapultó al top 5 del ranking.

El combate coestelar de la cartelera neoyorquina marcará el esperado enfrentamiento por el cinturón gallo femenino entre la monarca Kayla Harrison (19-1) y la legendaria brasileña Amanda Nunes (23-5), combate pospuesto desde enero por una cirugía de la estadounidense.

Nunes saldrá de un retiro de más de tres años para intentar reconquistar el cetro en la velada que también incluirá los duelos Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui en peso medio, Uroš Medić vs. Kevin Holland en wélter, y el choque hispano entre Adrian Yañez y el peruano Juan Díaz en el peso gallo.

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