Gobierno de Delcy Rodríguez confirma viaje a la ONU y reunión con Trump en Nueva York

El gobierno de Venezuela confirmó este domingo que Delcy Rodríguez participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde se reunirá el martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Ministerio de Comunicación venezolano informó en X que Rodríguez “llevará la voz de la nación al escenario mundial” y publicó el mensaje “¡Nos vemos en la ONU!”. La cartera sostuvo que Venezuela, tras “esfuerzos previos”, recuperó su estatus y volvió a incorporarse a “la dinámica diplomática del planeta”.

La Casa Blanca confirmó el viernes que Trump y Rodríguez tendrán su primer encuentro presencial el martes 22 de septiembre, en los márgenes de la Asamblea General. La reunión tendrá un formato informal, conocido en el lenguaje diplomático estadounidense como “pull-aside”, y será el último punto de la agenda de Trump durante su visita a Nueva York.

Trump tiene previsto intervenir ese mismo día ante la Asamblea General y reunirse con otros líderes internacionales antes de encontrarse con Rodríguez y regresar a Washington. La agenda incluye encuentros con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, además de líderes de países del Golfo Pérsico.

El encuentro ocurrirá después de un cambio en las relaciones entre Washington y Caracas.

En enero pasado, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas y Rodríguez, quien hasta entonces era su vicepresidenta, asumió el gobierno interino con respaldo de la administración Trump.

Posteriormente, Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019.

La presencia de Rodríguez en Nueva York también supone el regreso de un gobernante venezolano a la Asamblea General después de ocho años. La última visita de un jefe de Estado venezolano fue la de Maduro en 2018. Actualmente, el exlíder chavista permanece detenido en Estados Unidos tras su captura en Caracas.

El encuentro entre Trump y Rodríguez será, además, el primero entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, en Panamá.

La reunión se produce en medio del acercamiento entre Washington y Caracas y después del acuerdo energético anunciado recientemente entre ambos gobiernos. El pacto contempla una participación estadounidense en el sector petrolero venezolano y forma parte de los entendimientos alcanzados tras el cambio de gobierno en Caracas.

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