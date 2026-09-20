Bernie Moreno propone celebrar elecciones presidenciales en Venezuela el 24 de julio de 2027

El senador republicano por Ohio Bernie Moreno propuso fijar el 24 de julio de 2027 como fecha para las elecciones presidenciales de Venezuela, al considerar que establecer desde ahora un día concreto permitiría preparar las condiciones necesarias para celebrar los comicios.

“Necesitamos celebrar elecciones en Venezuela”, afirmó Moreno durante una entrevista en el programa Fox & Friends Weekend. El senador reconoció que el país no está preparado actualmente para votar, pero insistió en la importancia de establecer un calendario.

“Obviamente, no están preparados para las elecciones hoy, pero creo que es sumamente importante fijar una fecha”, dijo. Moreno escogió el 24 de julio por coincidir con el aniversario del nacimiento de Simón Bolívar.

“Fijen esa fecha para que todos puedan esforzarse por cumplir con las tareas”, añadió.

Moreno planteó la propuesta mientras pidió a la Administración de Donald Trump mantener cautela ante su próximo encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, previsto para el martes en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU.

El senador cuestionó además la legitimidad de Rodríguez y advirtió que su cooperación actual con Washington no debería interpretarse como una alianza política permanente con Estados Unidos.

“Ella no es una líder legítima de Venezuela. Formó parte del régimen de Maduro”, afirmó.

Just as Simón Bolívar liberated Venezuela nearly 200 years ago, President Trump has liberated Venezuela from dictatorship. President Trump’s historic oil deal securing American majority control of 65 billion barrels of Venezuelan reserves is a win for American energy dominance? pic.twitter.com/zff2pCfZC3 — Bernie Moreno (@berniemoreno) September 20, 2026

Moreno agregó: “No es nuestra amiga” y sostuvo que Rodríguez “nos dice lo que queremos oír, pero no siempre cumple con lo que promete ni con las instrucciones que da”.

El senador, sin embargo, defendió el acuerdo petrolero alcanzado entre Washington y Caracas, al que calificó de “un acuerdo fenomenal para el pueblo de Venezuela” y también para Estados Unidos. A su juicio, la cooperación económica debe avanzar junto con una transición política que desemboque en elecciones.

Machado respalda la propuesta

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, respaldó la propuesta de Moreno en un mensaje publicado en X y agradeció al senador por defender la celebración de elecciones presidenciales libres.

“Gracias por su liderazgo y claridad en cuanto a la importancia crítica de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela”, escribió Machado.

La dirigente sostuvo que una Venezuela democrática es importante tanto para la estabilidad regional como para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

“Ese futuro debe estar anclado en la voz y la voluntad soberana del pueblo”, afirmó.

Machado cerró su mensaje con el llamado #SetTheDate, utilizado para reclamar que se establezca una fecha para las elecciones venezolanas.

Dear Senator @BernieMoreno,

Thank you for your leadership and clarity regarding the critical importance of a free presidential election in Venezuela. A democratic Venezuela is essential not only for the stability of our hemisphere, but also for the strategic national security? https://t.co/ZiI6xMafzH — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 20, 2026

La propuesta de Moreno llega mientras Trump prepara su primer encuentro presencial con Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro en enero y mientras Washington mantiene una relación de cooperación con el Gobierno interino venezolano. Rodríguez ha dicho que habrá elecciones cuando Venezuela esté preparada, pero hasta ahora no existe un calendario electoral oficial.

Sigue leyendo:

• Régimen de Delcy Rodríguez detuvo durante 5 horas a exalcalde opositor que había regresado al país

• Confirman invitación de la Casa Blanca a María Corina Machado antes de su regreso a Venezuela

• Trump planea reunirse con Delcy Rodríguez durante la Asamblea de la ONU