Hogares pueden obtener hasta 35% de descuento en sus facturas de electricidad: quiénes califican

Algunos hogares de California pueden reducir considerablemente sus gastos mensuales de energía mediante programas destinados a clientes que cumplen determinados requisitos de ingresos. Uno de ellos ofrece descuentos de hasta 35% en las facturas de electricidad y 20% en las de gas natural.

El programa California Alternate Rates for Energy (CARE), supervisado por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), ofrece una reducción de entre 30% y 35% en la factura eléctrica a clientes de bajos ingresos que califican.

En el servicio de gas natural, el descuento es de 20%.

¿Cuáles son los límites de ingresos para obtener el descuento?

Los límites vigentes del programa CARE abarcan el periodo del 1 de junio de 2026 al 31 de mayo de 2027 y varían según el número de integrantes del hogar.

Para hogares de una o dos personas, el límite de ingresos es $43,280 al año.

Aumenta a $54,640 para tres integrantes; $66,000 para cuatro; $77,360 para cinco; $88,720 para seis; $100,080 para siete y $111,440 para ocho.

Por cada integrante adicional se agregan $11,360 al límite.

Las compañías eléctricas con al menos 100,000 cuentas de clientes en California deben proporcionar descuentos de entre 30% y 35%, mientras que las empresas más pequeñas ofrecen una reducción de 20%.

Los límites de ingresos pueden actualizarse cada año según la inflación.

Beneficiarios de otros programas también pueden calificar

Los ingresos no son la única vía para ingresar a CARE. Los clientes también pueden cumplir los requisitos si participan en determinados programas de asistencia pública.

Entre ellos se encuentran Medicaid/Medi-Cal, WIC, Healthy Families A & B, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares con almuerzo gratuito, SNAP, LIHEAP y Supplemental Security Income (SSI).

También se incluyen Head Start para personas elegibles por ingresos en comunidades tribales, Bureau of Indian Affairs General Assistance y TANF o Tribal TANF.

Para solicitar una aplicación o conocer más detalles, los interesados deben comunicarse con su compañía de servicios públicos.

Entre las empresas reguladas por la CPUC aparecen PG&E, Southern California Edison, San Diego Gas & Electric y SoCalGas, además de otras compañías.

Existe otro descuento para quienes superan el límite de CARE

Los hogares cuyos ingresos sean ligeramente superiores a los permitidos por CARE podrían tener otra alternativa.

El Family Electric Rate Assistance Program (FERA) ofrece un descuento de 18% en las facturas de electricidad y está disponible para clientes de PG&E, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric.

Por ejemplo, para una familia de cuatro integrantes, FERA contempla ingresos desde $66,001 y hasta $82,500; para cinco personas, desde $77,361 hasta $96,700; y para seis, desde $88,721 hasta $110,900.

En un hogar de ocho integrantes, el rango llega hasta $139,300.

Además de los descuentos regulares, CARE y FERA contemplan reducciones en el cargo mensual Base Services Charge (BSC).

Los clientes de CARE pagan $6 mensuales en lugar de la tarifa estándar de $24.15, una diferencia aproximada de $18 al mes, mientras que los inscritos en FERA pagan $12, aproximadamente $12 menos.

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