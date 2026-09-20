Sabor a refri y bacterias: los 6 errores más comunes al guardar tu comida

El refrigerador es un aliado para la conservación de los alimentos; sin embargo, hay errores frecuentes que pueden comprometer el sabor, la textura e incluso poner en riesgo la salud.

La doctora en alimentos Mariana Zapien explica por qué el refrigerador hace que la comida tenga un sabor “diferente”, cómo guardar comida recién hecha y 6 errores que cometemos al guardar la comida en el refrigerador.

Cómo guardar comida caliente

Preparaciones como el pozole se enfrían despacio porque el calor queda concentrado en el centro, mientras el exterior se enfría más rápido, lo que genera un ambiente perfecto para el desarrollo de microorganismos, explica la experta.

Advierte que para este tipo de preparaciones lo ideal es dividirlo en recipientes pequeños y poco profundos para refrigerarlo de inmediato, aun caliente.

Esta técnica de porcionar permite extraer el calor de forma rápida y uniforme. “Esto mantiene tus alimentos seguros y evita que se echen a perder”.

“La comida tibia o caliente no va a dañar tu refrigerador; a lo sumo, dependiendo del modelo, solo consumirá un poco más de energía”, advierte.

¿Por qué los alimentos saben a refrigerador?

Zapien manifiesta que el “sabor a refri” no existe como tal, sino que es la combinación de numerosos compuestos volátiles que terminan impregnándose en la comida.

Esto se genera por diferentes razones:

Otros alimentos: cebolla, pescado, quesos u olores fuertes.

cebolla, pescado, quesos u olores fuertes. Microorganismos: bacterias o mohos generados por restos de comida o mala higiene.

bacterias o mohos generados por restos de comida o mala higiene. Deterioro propio: procesos de oxidación de grasas , fermentación o degradación natural de los alimentos .

procesos de , fermentación o . Materiales internos: plásticos, empaques y recubrimientos que liberan o retienen aromas.

El sabor a refrigerador se genera porque el aire circula constantemente adentro; estas moléculas se distribuyen y se fijan en los platillos, principalmente en los que están destapados o mal cerrados.

6 errores que se deben evitar al guardar la comida en el refrigerador

Evitar el sabor a refrigerador es muy sencillo: solo se tiene que limpiar el refrigerador con frecuencia, darle mantenimiento continuo y conservar siempre tus alimentos en recipientes herméticos. Zapien destaca los 6 errores frecuentes:

Llenarlo hasta que ya no cabe nada

Una mejor organización del refrigerador te permitirá aprovechar al máximo tus alimentos y tener más espacio de almacenamiento. Crédito: Shutterstock

Si bien el refrigerador es un aliado para preservar los alimentos, es preciso que el aire que genera el sistema circule alrededor de ellos, por lo que llenarlo a máxima capacidad no lo permitirá. Si está muy lleno:

Bloqueas salidas de aire y reduces la circulación .

. Pueden aparecer zonas más calientes .

Algunos alimentos pueden tardar más en alcanzar o mantener una temperatura adecuada.

Poner alimentos más perecederos en la puerta

Pareciera que la puerta del refrigerador es el sitio idóneo para estos envases. Crédito: Shutterstock

La ubicación de los alimentos dentro del refrigerador es clave, ya que cada vez que se abre, entra aire del ambiente y cambia la temperatura interna. La puerta está más expuesta a esas fluctuaciones de temperatura, por lo que los alimentos más perecederos siempre van en la repisa de en medio o abajo y hasta atrás.

Meter una olla enorme de comida caliente

¿Es seguro guardar la comida caliente en el refrigerador? Crédito: Shutterstock

Como mencionamos al comienzo, la comida caliente sí se puede llevar al refrigerador, pero en proporciones pequeñas. “Una olla grande y profunda puede tardar mucho en enfriarse en el centro. Es importante reducir el tiempo que el alimento pasa en temperaturas favorables para el crecimiento microbiano”. La recomendación es dividir en recipientes pequeños y poco profundos para favorecer el enfriamiento.

Guardar alimentos destapados

Una lata abierta, un plato con comida o un recipiente sin tapa no deberían estar en el refri, sobre todo por:

Pérdida de humedad

Absorción de olores

Oxidación

Contaminación cruzada

Cambios de textura

Guardar alimentos de muchos días solo porque “huelen bien”

Hay alimentos que a simple vista y olor no muestran evidencia de estar dañados; sin embargo, algunos microorganismos patógenos no necesariamente producen cambios sensoriales evidentes.

Pasar semanas sin limpiarlo

Limpia tu refrigerador con frecuencia para evitar que tus alimentos se contaminen. Crédito: Shutterstock

El refrigerador se debe limpiar con regularidad, ya que el frío no esteriliza. Su función principal es ralentizar el crecimiento de microorganismos, no eliminarlos.

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