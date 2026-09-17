Cómo preparar la solución exacta de cloro para desinfectar tablas y utensilios sin intoxicarte

Aunque el cloro puede ser útil en la desinfección de utensilios y tablas de cocina, existen ciertos pasos que no se deben saltar en el proceso de lavado y precauciones esenciales para evitar intoxicaciones. Un doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos explica las cantidades exactas que se deben utilizar y el paso a paso adecuado.

El especialista Víctor Manuel Zamora Gasga detalla cómo preparar la solución exacta de cloro para desinfectar tablas de picar y platos de forma segura. Además, advierte que uno de los errores más comunes al preparar la mezcla es que muchas marcas no reflejan en la etiqueta el porcentaje exacto de hipoclorito de sodio.

“Esto es importante porque, si no conocemos la concentración del ingrediente activo, es imposible calcular las partes por millón (ppm) para desinfectar de forma segura”, agrega.

¿Cuánto desinfectante necesitas preparar realmente?

Cuidado con el cloro aunque parece efectivo, puede dejar residuos tóxicos. Crédito: Shutterstock

El experto se enfoca en desmontar mitos de la cocina con argumentos científicos. En el caso del uso de hipoclorito de sodio, explica que no se necesita preparar 1 litro entero de mezcla. Si solo vas a desinfectar una tabla de cortar o un par de cuchillos, con 250 ml es más que suficiente.

También advierte que la solución desinfectante pierde eficacia de un día para otro, por lo que lo ideal es preparar únicamente la cantidad que vas a utilizar en el momento.

Para preparar la mezcla no necesitas un equipo técnico; basta con una jeringa de farmacia común de 1 a 3 ml, el cloro concentrado y agua.

Lo primero a tomar en cuenta es el porcentaje que refleja la etiqueta. Con una concentración de hipoclorito de sodio en un rango del 4% al 6%, el experto usa como referencia el 4%: “Para preparar tus 250 ml de desinfectante a 200 partes por millón, solo necesitas 1.25 ml de cloro”.

Esta cantidad exacta de cloro se mide con la jeringa y luego se añade al volumen de agua correspondiente.

El error más común: confundir limpiar con desinfectar

Otro fallo frecuente al buscar la seguridad alimentaria es olvidar la naturaleza del producto: el cloro no limpia, el cloro desinfecta. Por esta razón, se debe seguir este proceso para garantizar una correcta higiene en la cocina:

Paso 1: Lava la tabla con agua y jabón para eliminar grasa , restos de materia orgánica y sangre.

Lava la tabla con para , restos de y sangre. Paso 2: Enjuaga por completo con agua limpia.

Enjuaga por completo con agua limpia. Paso 3: Aplica la solución de cloro .

Aplica la . Paso 4: Deja actuar durante 5 minutos aproximadamente. “No la apliques y la retires de inmediato, porque los desinfectantes necesitan tiempo de contacto para destruir las bacterias ”, recomienda el especialista.

Deja actuar durante 5 minutos aproximadamente. “No la apliques y la retires de inmediato, porque los necesitan para ”, recomienda el especialista. Paso 5: Deja secar al aire libre.

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