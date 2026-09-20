Sylvester Stallone revela que nunca aceptó el cargo de “embajador” de Hollywood de Trump

El actor Sylvester Stallone reveló en una reciente entrevista que nunca aceptó el nombramiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como embajador especial de su gobierno en Hollywood, junto con otros actores como Mel Gibson y Jon Voight.

Stallone dijo en una entrevista con The Sunday Times que se enteró de su nombramiento por televisión y aclaró que si le hubiesen preguntado antes, hubiese dicho que ese era un puesto imposible.

“Bueno, simplemente pasó”, señaló el nominado al Oscar en la entrevista. “Estaba viendo televisión una noche y dicen: ‘Entonces Stallone y Mel Gibson y Jon Voight serán…’. Y yo dije: ‘¿Qué?’. Dije: ‘¿Perdón? ¿En serio?’. Porque si me hubieran preguntado al principio, habría dicho que esto no es posible”, dijo el protagonista de “Rocky”.

Stallone aseguró que tenía sus reservas con respecto a ese puesto. “Sí, porque Hollywood, supongo, es como estados feudales. Tienen sus pequeños reinos. No entras y les dices a seis estudios cómo hacer las cosas“.

El actor agregó que tanto Gibson como Voight “somos gente que hace lo suyo”.

El intérprete aseguró que le dijo a Trump que ese nombramiento no funcionará. “Le dije gracias y adiós, porque es imposible. Hollywood funciona y evolucionará. Es un mundo corporativo y la gente de las grandes empresas no querrá oírme hablar de finanzas”, dijo el actor.

En enero de 2025, Trump anunció que Stallone, Gibson y Voight serían embajadores especiales de su gobierno en Hollywood. El anuncio lo hizo a través de su red social Truth Social.

“Servirán como enviados especiales para mí con el propósito de traer de vuelta a Hollywood, que ha perdido mucho negocio en los últimos cuatro años a manos de países extranjeros, ¡más grande, mejor y más fuerte que nunca! Estas tres personas tan talentosas serán mis ojos y oídos, y haré lo que me sugieran. ¡Volverá a ser, como los Estados Unidos de América, la Edad de Oro de Hollywood!”, escribió el mandatario en ese entonces.

Pese a sus reservas, Stallone tiene al presidente Trump en alta estima. En la entrevista recordó que lo presentó como un “personaje mítico” durante una fiesta en Mar-a-Lago: “Nadie en el mundo podría haber logrado lo que él logró, así que estoy maravillado”.

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