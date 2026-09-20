Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en Nueva York la próxima semana

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Nueva York la próxima semana, durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Acabo de hablar con el presidente Trump. Una conversación importante, y cubrimos muchos temas. Acordamos reunirnos en Nueva York, y esta reunión podría cambiar muchas cosas. Hay un impulso diplomático”, escribió Zelenski en X.

El anuncio del mandatario ucraniano no precisó todavía el día ni la hora del encuentro.

El mandatario ucraniano señaló que durante la conversación telefónica también revisaron los resultados de la reciente visita a Kyiv de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Ambos viajaron primero a Moscú, donde se reunieron con el presidente ruso, Vladímir Putin, y posteriormente se trasladaron a la capital ucraniana para conversar con Zelenski.

Zelenski agradeció a Trump por el viaje de sus enviados y aseguró que revisaron “los detalles clave a fondo”, al tiempo que destacó que Witkoff y Kushner pudieron conocer directamente la situación en Ucrania.

“La vía de la paz es nuestra prioridad número uno”, escribió el presidente ucraniano.

I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.



I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went? — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Desescalada y seguridad

Zelenski dijo que durante su conversación con Trump también abordaron posibles medidas para reducir las hostilidades y cuestiones relacionadas con la seguridad.

“Hay ideas para pasos de desescalada y para abordar cuestiones fundamentales de seguridad – seguridad energética, seguridad alimentaria y la protección de la vida humana”, afirmó.

El presidente ucraniano añadió que Kyiv está trabajando con el equipo estadounidense y que está preparado para adoptar “pasos realmente serios” dentro del proceso diplomático.

El anuncio se produce mientras la guerra continúa con ataques de gran escala entre Rusia y Ucrania. Este domingo, Ucrania lanzó más de 1,000 drones contra territorio ruso, en una operación que las autoridades ucranianas describieron como dirigida contra infraestructura petrolera y logística. El ataque dejó al menos dos muertos y una veintena de heridos, según Associated Press.

Trump y Putin

La conversación entre Zelenski y Trump se produjo después del encuentro entre Putin y los enviados estadounidenses en Moscú. Witkoff y Kushner se reunieron con el mandatario ruso antes de viajar a Kyiv para conversar con Zelenski como parte de los esfuerzos de Washington para reactivar las negociaciones de paz.

Zelenski también agradeció a Trump por promulgar la llamada ley Lindsey Graham, relacionada con nuevas sanciones contra Rusia, y cerró su mensaje reiterando su llamado a la paz.

“Todos estamos de acuerdo: debe haber paz”, escribió.

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