Casa Blanca bromeó sobre estafa a Travis Kelce en esquema Ponzi

La Casa Blanca bromeó en redes sociales sobre la estafa de la que fue víctima Travis Kelce en un esquema Ponzi. Incluso lo mencionó como posible candidato para su grupo de trabajo contra el fraude.

La Casa Blanca reaccionó en X a una publicación sobre el esquema Ponzi que tuvo a Travis Kelce como víctima. Escribieron: “Por esto es que hacemos lo que hacemos”.

Luego añadieron: “Parece un buen momento para retomar el trabajo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude: identificar fraudes y proteger a los estadounidenses. Ah, y parece que el próximo recluta para unirse al Grupo de Trabajo es (Travis Kelce).

This is why we do what we do.



Seems like a good time to re-up the work of the White House Task Force to Eliminate Fraud: identifying fraud & protecting Americans.



Oh and it looks like the next draft pick to join the Task Force is @tkelce! https://t.co/kfo1xpbLvY — The White House (@WhiteHouse) September 17, 2026

Kelce fue nombrado en la corte federal hace una semana como una de las personas estafadas por Siddharth Jawahar, quien fue condenado a 11 años de prisión por fraude.

Según los fiscales, Jawahar obtuvo más de $35 millones de dólares de los inversores y finalmente tuvo que declararse culpable de tres cargos de fraude electrónico. También se le ordenó pagar más de $31 millones de dólares en restitución.

Según los agentes federales, Jawahar dirigía Swiftarc Capital LLC y canalizó casi todo el dinero de sus clientes en una inversión en Philip Morris Pakistán.

Cuando esa inversión no dio réditos, Jawahar mintió a los inversores sobre cómo estaba funcionando su dinero mientras usaba el efectivo de los nuevos inversores para pagar a clientes anteriores.

Los agentes federales indicaron que Jawaha sostenía un estilo de vida ostentoso con mucho dinero y uso de aviones privados, hoteles de lujo, restaurantes, tiendas y alquiler de departamentos de alto valor.

Travis Kelce fue nombrado como una de las víctimas del esquema Ponzi, pero todavía no se ha revelado exactamente cuánto dinero perdió en la estafa.

Kelce es una de varias estrellas del deporte que invirtieron en el fondo. Entre ellos está el jugador de la NBA Gary Harris, quien habló sobre Jawahar en una entrevista con Forbes.

En 2021, Harris comentó su interés creciente en el capital de riesgo y la “fuerte relación” que había construido con el ahora declarado estafador. “Ha sido divertido, especialmente entrar en el lado del capital de riesgo de las cosas”, dijo Harris.

También fueron mencionados como inversores el escolta de los Miami Heat, Tim Hardaway Jr., y el exjugador de los San Antonio Spurs, Mason Plumlee.

El escándalo judicial en el que Kelce aparece como víctima estalla meses después de su boda con Taylor Swift en el Madison Square Garden y en un año de grandes desembolsos económicos.

La superestrella de los Kansas City Chiefs, que acaba de entrar en su decimocuarta temporada en la NFL, también compró recientemente una mansión frente al lago de $5,35 millones de dólares en Bratenahl, Ohio.

A principios de este año firmó un contrato de tres temporadas con los Chiefs. El acuerdo le garantiza $12 millones de dólares esta campaña y puede llegar a $57,735 millones de dólares hasta que cumpla 39 años.



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