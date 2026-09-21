CNN, Politico y MS NOW demandan a Trump tras veto en la Casa Blanca

Las cadenas CNN y MS NOW y el medio digital Politico presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump. La querella ocurre en respuesta al veto dictado por el mandatario que restringe el acceso de sus periodistas a las instalaciones de la Casa Blanca.

La demanda fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de Washington D.C. Los tres medios de comunicación formalizaron la medida mediante un comunicado conjunto emitido este lunes.

“Esta mañana (lunes), notificamos al gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, señalaron los medios afectados conjuntamente.

CNN, MS NOW and Politico to sue Trump administration after the president banned them from the White House. https://t.co/KswoE3FStI? pic.twitter.com/oPb3GBFiHD — CNN (@CNN) September 21, 2026

Asimismo, en el documento legal, los demandantes explicaron las circunstancias de la decisión gubernamental.

“Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, indicaron. “De no ser impugnada, esta medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”.

Antecedentes de la prohibición gubernamental

El presidente Trump anunció la prohibición de ingreso el pasado viernes con aplicación inmediata a través de la red social Truth Social, donde el mandatario fundamentó su decisión tras acusar a los tres medios de emitir supuestas “mentiras”.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos”, escribió Trump.

Detalles del veto a los tres medios

El veto impide a los reporteros de CNN, MS NOW y Politico ingresar a sus espacios de trabajo en la Casa Blanca. Adicionalmente, estas cadenas tienen prohibida la operación de equipos de televisión y cámaras dentro de los terrenos de la residencia oficial.

Durante la jornada del sábado, la reportera Akayla Gardner (MS NOW), la reportera Betsy Klein (CNN) y la reportera Cheyenne Haslett (Politico) intentaron ingresar a las instalaciones para realizar coberturas informativas. Sin embargo, se les impidió el paso y se les confiscaron sus credenciales de prensa.

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