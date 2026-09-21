Cómo el nopal y el aceite de oliva estimulan el GLP-1 y ayudan a controlar la glucosa

El aceite de oliva virgen extra y el aguacate son fuentes naturales de las llamadas grasas saludables, y su consumo está asociado a un menor impacto en los niveles de glucosa en sangre.

Los expertos en reversión de diabetes tipo 2 y creadores del Método Glucosa en Balance, el Dr. Gerardo Ochoa Anaya y la Health Coach Karen González-Lamb, explican cómo el nopal y el aceite de oliva ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, ya que estimulan la producción de GLP-1, una hormona que el cuerpo humano produce y libera en el intestino de forma natural en respuesta a la llegada de los nutrientes cuando comemos.

Se trata de dos alimentos que funcionan como herramientas reales con respaldo científico que, combinados con hábitos sostenibles, van a marcar una diferencia enorme en tu salud.

Aceite de oliva virgen extra

La reversión de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 es posible combinando evidencia científica, alimentos reales y hábitos sostenibles a largo plazo. Crédito: Shutterstock

Cuenta con un perfil rico en polifenoles, especialmente uno llamado oleocantal. Tiene un efecto antiinflamatorio muy potente sobre la resistencia a la insulina, y su concentración de ácido oleico produce un efecto similar al del aguacate, pero en una dosis más concentrada en la producción de GLP-1.

El secreto del consumo de este alimento está en que tiene que ser virgen extra, ya que es en esta presentación donde conserva los polifenoles activos. El Dr. Ochoa advierte que, aunque estos alimentos tienen respaldo científico sobre el control de la azúcar en sangre, “no significa que vas a suspender tus medicamentos por tu cuenta propia”.

El nopal

El nopal y el aceite de oliva extra virgen son alimentos clave que estimulan las células L del intestino para producir GLP-1 de forma natural. Crédito: Shutterstock

Este alimento popular en México es ideal para el control de la glucosa (en otras partes del mundo se puede conseguir como okra, que en realidad tiene una función muy parecida).

El nopal posee un perfil rico en un tipo de fibra específica llamada mucílago, una fibra viscosa soluble que, al llegar al intestino, cumple dos funciones muy importantes:

Forma una especie de gel que desacelera la absorción de glucosa (exactamente el efecto de vaciamiento gástrico). Cuando este mucílago llega al colon, tus bacterias intestinales comienzan a fermentarlo. Esto estimula directamente la producción de GLP-1 en las células L del intestino.

El experto cita estudios publicados en revistas de nutrición clínica que muestran reducciones de glucosa posprandial (es decir, después de comer) de un 20 % e incluso hasta un 30 % en personas con diabetes tipo 2 que incluyen el nopal de forma consistente en sus comidas.

¿Cuánto nopal comer?

La dosis que se maneja en los estudios va entre 100 y 150 gramos de nopal cocido. Este alimento es versátil y se puede preparar al horno, en la sartén o licuado (solo el nopal licuado para tomarlo así). Se trata de un alimento real, no de cápsulas ni de polvo industrializado.

¿Qué puedes esperar y en qué tiempo?

El experto no ofrece soluciones mágicas ni a corto plazo; de hecho, es muy claro con los tiempos y sus efectos en el organismo, de acuerdo con su experiencia con pacientes con diabetes:

Semana 1 a 2: La gran mayoría de las personas comienzan a notar una disminución importante en los antojos por carbohidratos y azúcares. Esto es directamente el GLP-1 actuando a nivel cerebral. Si tienes un glucómetro, podrás ver cifras de glucosa posprandial mucho más estables.

La gran mayoría de las personas comienzan a notar una disminución importante en los y azúcares. Esto es directamente el actuando a nivel cerebral. Si tienes un glucómetro, podrás ver cifras de mucho más estables. Semana 3 a 6: Se empiezan a notar los cambios en la glucosa en ayuno , un resultado más gradual que refleja una mayor sensibilidad a la insulina .

Se empiezan a notar los cambios en la , un resultado más gradual que refleja una mayor . Mes 2 a 3: Aquí es donde empezamos a ver cambios significativos en la hemoglobina glicosilada, uno de los grandes marcadores para evaluar el control de la diabetes en el tiempo.

Preguntas frecuentes sobre el control natural de la glucosa

¿Me puedo comer estos alimentos si estoy tomando metformina? La respuesta es sí. Ninguno de estos alimentos interfiere negativamente con la metformina ; de hecho, el efecto de ambos sobre la glucosa puede ser complementario.

La respuesta es sí. Ninguno de estos alimentos interfiere negativamente con la ; de hecho, el efecto de ambos sobre la glucosa puede ser complementario. ¿Qué pasa si ya estoy utilizando semaglutida u otro agonista del GLP-1? Platica con tu médico y dile que vas a empezar a hacer estos cambios. En principio, incorporar estos alimentos es muy positivo, pero cualquier ajuste de medicamentos debes hacerlo estrictamente con tu médico tratante.

Platica con tu médico y dile que vas a empezar a hacer estos cambios. En principio, incorporar estos alimentos es muy positivo, pero cualquier ajuste de medicamentos debes hacerlo estrictamente con tu médico tratante. ¿Cuánto nopal necesito consumir al día? Los estudios sugieren que entre 100 y 150 gramos al día, de preferencia en la comida principal (cocido, licuado u horneado). Evita las cápsulas o polvos industrializados, ya que en ese proceso pierden gran parte de sus propiedades mucilaginosas.

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