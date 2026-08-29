¿El secreto mejor guardado de la abuela? 6 razones científicas por las que debes tomar té de hojas de guayaba

La infusión de hojas de guayaba es un remedio natural que permite aprovechar las propiedades antioxidantes, antidiabéticas y antiinflamatorias para la salud, según explica el doctor Jorge Oswaldo Restrepo.

El creador de contenido destaca los seis beneficios de las hojas de guayaba: mejora la salud digestiva, ayuda a controlar el azúcar en la sangre, mejora la salud cardiovascular, tiene propiedades antioxidantes, es especial para la salud de la piel y fortalece el sistema inmunológico.

Un estudio publicado en PubMed llamado Psidium guajava: Una perspectiva sobre sus usos etnomedicinales, fitoquímica y farmacología respalda las propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiespasmódicas, antidiabéticas, anticancerígenas, antialérgicas, antiinflamatorias y hepatoprotectoras.

La planta tiene un perfil rico en biocompuestos como flavonoides, polifenoles, azúcares reductores, aceites esenciales y una combinación de ácidos triterpenoides que pueden ser usados para el desarrollo de medicamentos, revela el estudio.

6 beneficios de las hojas de guayaba para la salud

Aunque la evidencia científica es amplia, el experto en alimentación y salud explica al menos seis de los principales beneficios de las hojas de guayaba.

Fortalecimiento del sistema inmunológico

Por su composición rica en vitaminas y minerales, las hojas de guayaba tienen un efecto directo sobre el sistema inmunológico, protegiendo el organismo de patógenos. Esto se debe a que tienen un alto contenido de vitamina C, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, lo que fortalece las defensas para que estén mejor preparadas para lidiar con cualquier amenaza.

Propiedades antioxidantes

Como hemos mencionado, las hojas de guayaba son ricas en antioxidantes, por lo que son una aliada para combatir el daño celular que afecta los tejidos, las arterias, la piel y otros órganos. Esta es una de las características por la que se le atribuyen propiedades para prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, la artritis y las enfermedades cardíacas. Entre los antioxidantes más poderosos contiene carotenoides, vitamina C y flavonoides, según un estudio publicado en Food Chemistry que confirma la capacidad antioxidante de los extractos de la hoja de guayaba para la eliminación de radicales libres.

Salud cardiovascular

Las hojas de guayaba fueron estudiadas para verificar este beneficio y se encontró que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (ese colesterol que no debe estar muy alto) y a aumentar el colesterol HDL (el que sí debemos tener bien alto porque nos protege). El consumo de esta planta es efectivo para reducir los niveles de presión arterial en personas en riesgo y en quienes ya presentan hipertensión. Además, tanto la fruta como las hojas son muy ricas en vitamina C y tienen flavonoides. Recordemos que los antioxidantes ayudan a erradicar los radicales libres de oxígeno, responsables del daño a nivel de los vasos sanguíneos.

Salud digestiva

Restrepo explica que las hojas de guayaba son eficaces y efectivas en el tratamiento de problemas digestivos, como diarrea y gastroenteritis. Estas hojas van a ayudar a hidratarnos y reducir la inflamación. En caso de diarrea o gastroenteritis por bacterias, se recomienda beber la infusión por su capacidad antibacteriana a nivel del tubo intestinal.

Control de los niveles de azúcar sanguíneo

El experto cita estudios que revelan que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre a partir de modular la absorción a nivel del tubo digestivo. Las personas con riesgo de diabetes o que ya son diabéticas mejoran enormemente la sensibilidad a la insulina. El té de hojas de guayaba puede ayudar a controlar la glicemia en personas con diabetes tipo 2, es decir, la diabetes del adulto, según el Journal of Clinical and Diagnostic Research.

Salud de la piel

Las propiedades antioxidantes de las hojas de guayaba, combinadas con capacidades antiinflamatorias y antimicrobianas, mejoran las condiciones de la piel. Hay evidencia científica que respalda la acción de las hojas de guayaba en el alivio de condiciones como el acné, las espinillas y otros problemas inflamatorios cutáneos. “Los flavonoides y los taninos tienen esa propiedad que es muy útil para tratar el acné”.

¿Cómo preparar las hojas de guayaba en casa?

Té de hojas de guayaba, un remedio natural lleno de antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. Crédito: Shutterstock

Una de las formas más sencillas de consumir las hojas de guayaba es en té. Este método es el más conocido y se emplea desde hace más de 3000 años.

Ingredientes

5 o 6 hojitas frescas de guayaba (o hojas secas)

1 litro de agua

Modo de preparación

Comienza por lavar muy bien las hojas con agua suficiente o utilizando un poco de vinagre (igual que con las frutas y verduras) para eliminar restos de suciedad. Lleva el agua al fuego a hervir y agrega las hojas; cocina durante unos 10 minutos para que los extractos queden bien infundidos. Cuela, sirve y disfruta. Esta bebida se puede tomar caliente o fría, preferiblemente sin azúcar.

Extracto de hojas de guayaba

Se puede hacer en casa de dos formas sencillas:

Con alcohol: Tritura o macera las hojas frescas para liberar sus compuestos activos. Colócalas en un frasco de vidrio y cúbrelas completamente con alcohol. Deja macerar de 4 a 5 semanas y luego filtra el líquido.

Tritura o macera las hojas frescas para liberar sus compuestos activos. Colócalas en un frasco de vidrio y cúbrelas completamente con alcohol. Deja macerar de 4 a 5 semanas y luego filtra el líquido. Por decocción (con agua): Macera las hojas y permite que se cocinen a fuego lento con agua durante unos 20 a 30 minutos. Finalmente, cuela la preparación.

Aplicación tópica

Para tratar lesiones como acné, irritaciones o inflamaciones cutáneas:

Tritura las hojas frescas con un poco de agua hasta obtener una pasta consistente. Aplícala a modo de emplasto sobre la piel limpia durante 20 a 30 minutos máximo. Retira lavando con abundante agua la superficie tratada.

Precauciones importantes

Las hojas de guayaba son muy seguras y tienen excelentes beneficios, pero ten en cuenta lo siguiente:

En caso de una piel muy sensible, realiza primero una pequeña prueba con el extracto antes de aplicarlo de forma amplia.

Las mujeres embarazadas o con alguna condición médica importante deben evitar el consumo de estas hojas, ya que no existen suficientes estudios que avalen su uso en esta etapa.

Restrepo concluye recordando que tanto la fruta como las hojas de guayaba son un tesoro medicinal avalado por la ciencia y son aliadas no solo para la medicina tradicional, sino también en la cocina.

Sigue leyendo:

.Lo que nadie te dice de la infusión de manzanilla y jengibre (y por qué deberías tomarla)

.Té de flor de Jamaica, canela y laurel: receta y beneficios saludables

.Infusiones para dormir bien: 4 plantas medicinales que ayudan a combatir el insomnio