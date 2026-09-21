Delcy Rodríguez aterriza en EE.UU. para participar en la Asamblea General de la ONU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este lunes a Estados Unidos para intervenir en la 1Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en medio de las expectativas por el encuentro con el presidente Donald Trump el martes.

La representante del régimen chavista aterrizó en el Aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey. En la pista de aterrizaje fue recibida por el vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Calixto Ortega; el primer viceministro de Exteriores y Comercio Internacional del país sudamericano, Oliver Blanco; y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

“Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”, señalaron las redes sociales del régimen venezolano.

Asimismo, la presidenta encargada señaló Venezuela “estará presente para llevar su voz y defender sus principios”, con una agenda de trabajo “basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento”.

En la misma publicación, añadió que Venezuela es “un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”.

Por su parte, el Ministerio de Comunicación indicó previamente en X que la mandataria “llevará la voz de la nación al escenario mundial” y afirmó que el país se ha reincorporado a “la dinámica diplomática del planeta”.

Expectativas por el encuentro bilateral

La Casa Blanca confirmó que la reunión entre Trump y Rodríguez se realizará el martes en el marco de las actividades de la ONU. Sería la primera reunión entre un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, tras la cita entre Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá.

La visita de un jefe de Estado venezolano a la ONU no ocurría desde 2018, cuando asistió Nicolás Maduro, quien permanece bajo custodia en una prisión estadounidense tras su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

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