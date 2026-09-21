Delcy Rodríguez dice desde Nueva York que Venezuela “sigue abriendo caminos de diálogo y cooperación”

Delcy Rodríguez afirmó este lunes desde Nueva York que mantiene una política de diálogo y cooperación, durante su primera jornada de actividades en Estados Unidos con motivo de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Rodríguez llegó a Nueva York en la madrugada y sostuvo reuniones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn; el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Señaló que los encuentros buscan avanzar en la relación de Venezuela con el sistema financiero internacional y establecer mecanismos de cooperación. “El futuro de Venezuela se construye con alianzas, trabajo y la voluntad firme de seguir avanzando y generando oportunidades para nuestra nación”, escribió en redes sociales.

La agenda incluyó además un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres. Antes de la reunión, Rodríguez escribió en el libro de firmas de Naciones Unidas que esperaba que el nuevo periodo de sesiones contribuyera al fortalecimiento del multilateralismo “en procura de la paz y estabilidad mundial”.

Tras reunirse con Guterres, afirmó que Venezuela acudió a la Asamblea General con una agenda centrada en “la paz, la estabilidad, el desarrollo humano” y los equilibrios internacionales.

De acuerdo con Naciones Unidas, durante el encuentro ambos abordaron las reformas económicas que están en marcha en Venezuela, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo y la cooperación entre el organismo y Caracas, incluidos asuntos relacionados con los derechos humanos y el proceso hacia una democracia plena.

La visita de Rodríguez ocurre meses después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas. Maduro permanece detenido en Estados Unidos, en una prisión ubicada a pocos kilómetros de la sede de Naciones Unidas.

Reunión con Trump

Rodríguez tiene previsto reunirse este martes con el presidente estadounidense Donald Trump, en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General. La Casa Blanca confirmó el encuentro la semana pasada.

Será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y un presidente estadounidense desde la reunión que sostuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, en Panamá.

La agenda de Rodríguez también contempla su intervención ante la Asamblea General el jueves 24 de septiembre.

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