Quiénes son los 18 funcionarios señalados por violaciones de DD.HH. y que siguen en el poder en Venezuela

Al menos 18 funcionarios que actualmente ocupan cargos en el gobierno interino de Venezuela fueron identificados en informes anteriores de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas por su presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La misión señala que estas personas fueron vinculadas previamente con acciones para “cometer, ordenar, facilitar o contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad”. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina, los 18 permanecen en puestos de poder, aunque algunos asumieron nuevas funciones.

El documento sobre la continuidad del aparato represivo del Estado, presentado por la misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, utiliza estos casos para describir la permanencia de funcionarios previamente señalados dentro de la estructura estatal.

Los 12 funcionarios señalados

Diosdado Cabello

Es ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La misión lo incluye entre los funcionarios identificados en investigaciones anteriores por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Gustavo Enrique González López



Es ministro de Defensa desde marzo de 2026. Antes dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y también ocupó otros cargos dentro del aparato de seguridad del Estado.

José Miguel Domínguez



Ocupa el cargo de director de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Vladimir Padrino López



Es ministro de Agricultura, después de haber ocupado durante años el Ministerio de Defensa. La misión también lo había señalado en informes anteriores.

Ronny Fernando González



Es comisario general del SEBIN y figura entre los funcionarios identificados previamente por la misión.

Carlos Leal



Es ministro de Alimentación y mayor general del Ejército Bolivariano en reserva activa desde julio de 2019.

Carmen Teresa Meléndez



Es alcaldesa del municipio Libertador. Antes fue ministra de Defensa entre 2013 y 2014 y ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2014 y 2015.

Cruz Torrealba



Es alcaldesa del municipio Aragua, en el estado Anzoátegui, y aparece también en la relación de funcionarios mencionados por la misión.

Alexander Granko



Continúa en posiciones de alto nivel dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Fabio Enrique Zavarse



Es rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Iván Rafael Hernández



Está al frente de la principal empresa estatal de comunicaciones.

Tarek William Saab



El exfiscal general también aparece en la lista de funcionarios identificados previamente por la misión.

Los 12 ya habían sido incluidos en investigaciones anteriores de la misión y que, tras los cambios políticos producidos desde el 3 de enero, permanecen en el poder con sus cargos anteriores o con nuevas responsabilidades.

Otros 6 funcionarios en las estructuras de poder

La misión establece, además, una categoría diferente para otros seis funcionarios que ocuparon posiciones de alta responsabilidad antes del 3 de enero en instituciones identificadas como vinculadas con la represión y que continúan en las estructuras superiores del poder.

Entre ellos está la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien antes fue vicepresidenta y estuvo a cargo de actividades relacionadas con el Sebin. También aparece su hermano Jorge Rodríguez, quien continúa como presidente de la Asamblea Nacional.

La lista incluye además a Alexis Rodríguez Cabello, actual director del Sebin; Julio José García Zerpa, ministro del Sistema Penitenciario; y otros funcionarios vinculados previamente con organismos estatales relacionados con labores de seguridad, inteligencia y control institucional.

También se mencionan a Jorge Eliezer Márquez, exdirector de Conatel hasta marzo pasado, y José Adelino Ornelas Ferreira, quien ocupó la Secretaría General del Consejo de Defensa de la Nación hasta agosto de 2026.

En su informe anual señaló que el gobierno interino modificó parte del gabinete, del alto mando militar y de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, además de adoptar medidas como excarcelaciones. Sin embargo, el documento específico sobre la continuidad del aparato represivo analiza la permanencia de estructuras, instituciones y funcionarios previamente señalados por violar derechos humanos.

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